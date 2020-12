Palmarès investir: les villes les plus séduisantes à l'achat

INFOGRAPHIES - Le Figaro Immobilier décline son palmarès «investir» en deux classements. Le premier: les villes aux meilleurs potentiels de plus-value à la revente.

Ce mardi, Le Figaro vous a dévoilé son palmarès des villes où investir dans les grandes villes, les villes moyennes de la banlieue parisienne et celles en régions. Nous avons décidé de le décliner en deux classements: les villes les mieux valorisées à l'achat - que nous allons vous présenter aujourd'hui - et celles alliant sécurité et rendement à la location. Découvrez ci-dessous les villes les plus séduisantes, réparties en trois catégories: les grandes villes, les villes moyennes de la banlieue parisienne et celles en régions.

Les grandes villes

Troisième de notre palmarès global, Toulouse est la grande ville la plus séduisante à l'achat. Ses prix sont abordables (2900 euros le m²) et surtout vigoureux sur la durée. En 2019, ils ont flambé de plus de 8% après un rythme annuel plus modéré (+3,2%) ces 5 dernières années. Ajoutez à cela une démographie dynamique et un bassin d'emploi croissant, propres à son statut de grande métropole. Idem pour Montpellier qui arrive en 3e position.

Entre les deux villes, s'est glissée l'inattendue Annecy qui a décroché la palme d'or pour notre palmarès global. Moins peuplée que les deux autres, la Venise des Alpes affiche un prix moyen (4150 euros le m²) digne des grandes métropoles les plus chères (hors Paris). Et signe du dynamisme de son marché immobilier, ses prix ont flambé de plus de 6% (!) en un an.

Les villes moyennes de la banlieue parisienne

Massy (91), Noisy-le-Grand (93) et Chelles (77): c'est le podium des villes d'Ile-de-France les plus séduisantes à l'achat. Leurs pouvoirs d'achat immobilier sont les plus élevés des 20 villes que Le Figaro Immobilier a passées au crible: respectivement 53, 52 et 64 m² pour un achat de 200.000 euros. Ce sont aussi les trois villes franciliennes parmi les plus dynamiques d'un point de vue démographique.

L'arrivée du Grand Paris devrait aussi leur profiter. Avec deux gares, Massy, qui affiche des prix immobiliers trois fois moins chers qu'à Paris, espère ainsi devenir une porte d'entrée du Grand Paris.

Les villes moyennes en régions

Comme pour notre palmarès global, Niort s'adjuge la première place du classement des villes les mieux valorisées à l'achat. Et à l'instar des deux autres villes qui complètent le podium, à savoir Quimper et Cholet, la capitale des mutuelles affiche l'un des pouvoirs d'achat immobiliers les plus élevés de notre palmarès: 138 m² pour un achat de 200.000 euros. Ajoutez à cela une flambée des prix en un an: plus de 9%! Digne des anciennes hausses du marché parisien. Cholet et Quimper, de leur côté, compense la baisse du nombre de leurs habitants par une évolution dynamique de leur prix (respectivement +4,5% et +8,3% sur un an).