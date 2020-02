Palmarès familles: ces villes donnant les meilleures perspectives scolaires

INFOGRAPHIE - Quatrième volet de notre palmarès exclusif des villes où vivre en famille: les performances scolaires.

Lorsqu'une famille change de ville, la scolarité des enfants importe également. À la surprise générale, le podium de notre classement exclusif dédié à l'éducation, est occupé par trois villes moyennes. Il s'agit de Vannes, de Bayonne, grand vainqueur de notre classement des villes moyennes (entre 50.000 et 100.000 habitants) où il fait bon vivre en famille, et de Quimper (voir notre classement ci-dessous).

Les trois communes obtiennent parmi les meilleurs taux de réussite au bac (respectivement 95,7%, 96,3% et 96,1%) et au brevet (92,1%, 91,9% et 90,5%). Sans disposer d'un nombre d'établissements scolaires (écoles primaires, collèges et lycées) conséquent (entre 30 et 50).

Ce qui n'est évidemment pas le cas de Paris qui en compte près de 900. La capitale, 4e et première grande ville de ce classement intermédiaire, affiche tout de même le taux de mention au bac le plus élevé (67%). On notera la faible présence, dans le top 10 de ce classement dominé par les villes moyennes, des communes les plus peuplées. Outre Paris, seules Bordeaux (5e) et Lyon (7e) y figurent.