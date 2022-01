Palmarès 2022 des villes où prendre sa retraite: notre méthodologie

(Crédits photo : Pexels - Monica Silvestre )

Notre palmarès exclusif des villes où prendre sa retraite prend en compte près de 30.000 communes françaises. Découvrez notre nouvelle méthodologie détaillée.

Cette année, notre palmarès des villes où il fait bon prendre sa retraite prend en compte toutes les villes françaises avec des données accessibles sur les indicateurs que nous avons déterminés, soit près de 30.000 communes. Pour le classement final, ont été retenues les 10% de villes ayant le score d'attractivité pour les retraités le plus élevé, soit 2851 communes exactement. Nous avons ainsi soumis ces villes à une batterie d'indicateurs dans cinq grandes catégories, pesant chacune pour un cinquième de la note finale: Santé, Qualité du cadre de vie, Offre de services et prix du logement, Activités accessibles et Attractivité pour les retraités.

Pour chacune de ces catégories, nous avons défini deux ou trois critères en se fondant sur un ensemble de données émanant de sources officielles. Nous avons privilégié les indicateurs déjà construits quand ils existaient (par exemple: le temps d'accès aux services d'urgences). Chacun de ces critères a été pensé en ayant à l'esprit les intérêts et besoins des retraités. En résulte une note globale sur 20 ayant servi à établir le palmarès. Vous retrouverez la liste des critères et des données ayant servi à sa conception ci-dessous.

Méthodologie de calcul

Chacune de nos catégories est composée de deux ou trois critères, eux-mêmes fondés sur plusieurs données. Sauf indication contraire, le périmètre est la «commune» au sens de l' INSEE .

Dans l'élaboration de nos notes, nous avons appliqué les règles suivantes:

- Proportionnalité des valeurs: une échelle de notation linéaire

- Pour la grande majorité des indicateurs, nous avons attribué la note de 20 pour les 2.5% des villes avec le score maximal et celle de 0 pour les 2.5% des villes avec le score minimal.

- Pour les équipements rares toutefois (moins d'un équipement pour deux communes en moyenne), nous avons déterminé les extrêmes de façon absolue, afin de valoriser les communes exceptionnelles. Nous avons ainsi attribué la note de 20 pour une distance nulle, et celle de 0 pour une distance supérieure à 30 km ou 60 km, selon que l'équipement est d'envergure plus ou moins local.

- Pour les données à l'échelle de la commune, afin de ne favoriser ni les petites communes, ni les grandes communes, nous n'avons ni considéré le nombre d'équipements par habitant, ni le nombre d'équipements par kilomètre carré, mais plutôt l'accessibilité via la distance au centre-ville. Par exemple: la distance à la bibliothèque la plus proche, ou encore, la distance moyenne aux six commerces alimentaires les plus proches. Le nombre de points étant déterminé par une règle préétablie sur la rareté de l'équipement à l'échelle nationale.

- Pour les données à une échelle départementale (ou à une échelle plus grande que celle de la commune), nous avons toutefois pu diviser le nombre d'actes (par exemple: les crimes et délits) ou d'individus (par exemple: les médecins spécialistes) par le nombre d'habitants du territoire considéré.

La note de chaque catégorie a été calculée via la moyenne des notes des critères de la catégorie. Au sein de chaque critère, les différentes variables ont été regroupées par pôle et de façon homogène (par exemple pour le critère des spécialistes: les orthoptistes avec les ophtalmologues), pondérés par une étude, s'il en existait (par exemple pour le critère des activités culturelles: l'étude sur les pratiques culturelles des Français selon l'âge).

Liste et composition des indicateurs, par catégorie

1) Santé

* Catégorie Professionnels de santé

Médecins généralistes et infirmiers: Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes dans la commune, soit le nombre de consultations accessibles par an et par habitant de la commune.

Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) aux infirmiers libéraux dans la commune, soit le nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 habitants standardisés

Source: DREES, APL, 2019.

Spécialistes et centres spécialisés: Nombre de spécialistes par pôle et par habitant à l'échelle du territoire de vie-santé. Les territoires de vie-santé (TVS) constituent un ensemble de communes au sein duquel les habitants ont accès aux équipements et services considérés comme les plus courants.

Spécialistes et centres spécialisés retenus: Cardiologue, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Ergothérapeute, Psychomotricien, Spécialiste en psychiatrie, Psychologue, Spécialiste en ophtalmologie, Orthoptiste, Chirurgien-dentiste, Spécialiste en stomatologie, Spécialiste en oto-rhino-laryngologie, Audioprothésiste, Spécialiste en dermatologie vénérologie, Spécialiste en pneumologie, Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie, Centre de dialyse, Centres de lutte cancer et Centres de médecine préventive.

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

* Catégorie centre de soins

Centre de soins divers: A une distance limite de 30 km.

Centres de soin retenus: Établissement santé court séjour, Établissement santé moyen séjour, Établissement santé long séjour, Centre de santé, Maison de santé pluridisciplinaires, Laboratoire d'analyses et de biologie médicale, Hospitalisation à domicile, Soin à domicile pour personnes âgées, Services d'aides pour personnes âgées.

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

CHU/CHR: A une distance limite de 60 km.

Catégorie temps d'accès aux urgences: Temps d'accès aux services d'urgences: SMUR, antenne de SMUR, ou médecin correspondant du Samu. Au-delà de 30 minutes d'attente, la commune obtient la note de 0.

Source: DREES et DGOS, Diagnostic d'accès aux soins urgents, 2019.

2) Qualité du cadre de vie

Catégorie climat: Durée d'ensoleillement moyenne par an sur la période 1991-2010. Hauteur de précipitations moyennes par an sur la période 1981-2010 (noté négativement). Les données compilées sont celles de la station météorologique la plus proche de chaque commune.

Source: Météo-France

Catégorie transport: gare la plus proche, à une distance limite de 30 km. Par une pondération, les gares avec une fréquentation de voyageurs plus élevées et donc une connectivité au reste du réseau plus grande, ont été favorisées.

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

Catégorie sécurité: l'indicateur de «Sécurité» est lui-même une somme d'indicateurs: Indicateur d'homicides, Indicateur de coups et blessures volontaires, Indicateur de violences sexuelles, Indicateur d'atteintes aux biens avec violence contre des personnes, Indicateur d'atteintes aux biens sans violence contre des personnes. Les variables retenues sont celles préconisées par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) à l'occasion de la publication du bilan statistique annuel: «Insécurité et délinquance».

Source: ministère de l'Intérieur, chiffres départementaux mensuels relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie depuis janvier 1996, 2020.

3) Offre de services et prix du logement

* Catégorie Offre de services

Commerces spécialisés: Supérette, Épicerie, Boulangerie, Boucherie charcuterie, Produits surgelés, Poissonnerie, Magasin de vêtements, Magasin de chaussures, Parfumerie Cosmétique, Horlogerie-Bijouterie, Coiffure, Institut de beauté́ onglerie, Maçon, Plâtrier peintre, Menuisier charpentier serrurier, Plombier couvreur chauffagiste, Électricien, Entreprise générale du bâtiment, Grande surface de bricolage, Magasin d'équipements du foyer, Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo, Magasin de meubles, Magasin de revêtements murs et sols, Droguerie quincaillerie bricolage, Fleuriste-Jardinerie-Animalerie, et Restaurant-Restauration rapide.

Commerces génériques: Hypermarchés et Supermarchés

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

* Catégorie Logement

Prix d'achat au m²: Prix d'achat médian au m² des logements anciens. 20 est attribué pour le prix médian d'un logement ancien en France: 2180 euros selon les Notaires de France pour la période de juin 2020 à juillet 2021. Les villes sont notées négativement, plus leur écart à ce prix est grand.

Source: Figaro immobilier / Open Data CCM BENCHMARK / YANPORT, 2020

Tendance des prix: Évolution du prix d'achat médian au m² des logements anciens entre 2019 et 2020. 20 est attribué pour l'évolution médiane des communes. Les villes sont notées négativement, plus leur écart à cette évolution médiane est grand.

Source: Figaro immobilier / Open Data CCM BENCHMARK / YANPORT, 2019-2020

4) Activités

* Catégorie Culture

Variables retenues: Cinéma, Lieux d'exposition et patrimoine, Spectacle vivant: structures culturelles liées à la musique et la danse, théâtre, art de rue, cirque et Bibliothèques

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

* Catégorie Sports

Salles: Plateaux et terrains de jeux extérieurs, Salles spécialisées, Terrains de grands jeux, Salles non spécialisées, Salles multisports (gymnases)

Équipements pour sports spécialisés: Boulodrome, Tennis, Boucle de randonnée, Bassin de natation, Baignade aménagée, Port de plaisance - Mouillage, Équipement de cyclisme, Domaine skiable, Centre équestre, Terrain de golf, Parcours sportif/santé, Sports de glace, Sports nautiques, Bowling, Salles de remise en forme

Source: INSEE, Base permanente des équipements, 2020.

* Environnement

L'indicateur environnement se compose à moitié du taux d'espace vert (Espaces verts artificialisés, non agricoles, Forêts et Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée), pour un quart de la distance aux eaux de baignades les plus proches, et pour le dernier quart, de la distance au massif le plus proche, avec des distances limitées à 30km.

Sources: CORINE Land Cover - UE-SOeS 2018, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de la cohésion des territoires

5) Attractivité

Part des retraités: Part des retraités dans la population totale de la ville. La part des retraités représente les trois-quarts de la note du pôle d'attractivité.

Source: INSEE, Recensement de la population, 2018.

Solde migratoire: Solde sur les années 2016 à 2018 entre les arrivées et départs de la ville. Le solde migratoire représente le quart de la note du pôle d'attractivité.

Source: INSEE, Migrations résidentielles: localisation à la commune de résidence et à la commune de résidence antérieure, 2016, 2017, 2018.

Précautions

Les classements permettent d'avoir une image à un temps T, de l'attractivité des villes pour les retraités. Ils demeurent toutefois volatils en fonction des critères choisis. Notre conseil est de s'appuyer sur ce classement pour avoir un ordre idée des destinations qui s'offrent à vous, et de continuer vos recherches pour trouver la ville de vos rêves.