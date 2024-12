Où en sont les taux de crédits immobiliers ? -iStock-sommart.jpg

Une baisse moins marquée

Selon les chiffres publiés par l’Observatoire Crédit Logement/CSA le 5 décembre dernier, le taux moyen des crédits immobiliers s’est établi à 3,40 % en novembre pour les logements neufs (3,37 % pour l’immobilier ancien), contre 3,46 % en octobre. L’Observatoire indique par ailleurs que la tendance, amorcée plus tôt dans l’année, se poursuit effectivement, même si la baisse moyenne est plus lente à l’automne qu’en début d’année. Entre décembre 2023 et juin 2024, le taux moyen a ainsi reculé de 9 points de base, passant de 4,20 % à 3,65 %. En juin et en juillet, la baisse des taux a été plus lente, avec 2 points de base chaque mois. Entre août et septembre, le taux moyen a baissé de 0,20 point de base. Entre octobre et novembre, la baisse s’établit à 0,10 point de base environ. Début décembre, la baisse de taux moyenne est de 0,05 point par rapport à novembre. Si on regarde dans le détail, le taux moyen des crédits sur 15 ans est de 3,15 %, celui des prêts sur 20 ans atteint 3,35 % tandis que le taux des prêts sur 25 ans est en moyenne de 3,55 %.

Un prêt moyen de 20 ans

Toujours selon le rapport de l’Observatoire Crédit Logement/CSA, en novembre 2024, la durée moyenne des prêts accordés par les banques était de 245 mois, soit 20,41 ans. La durée moyenne des emprunts, en baisse de cinq mois depuis septembre dernier, atteint les niveaux les plus élevés observés ces deux dernières années. Selon l’étude, cette tendance reflète une volonté des banques d’améliorer la solvabilité de la demande.

3 % en 2025 ?

Les professionnels du crédit saluent le niveau de taux atteint en 2024, affirmant que dans ces conditions, « la perspective de taux à 3 % début 2025 devient réaliste ». La baisse des taux, combinée à celle des prix de l’immobilier sur tout le territoire, devrait permettre de relancer le marché immobilier et la production de crédits. Cependant, le récent contexte politique – et la censure du gouvernement de Michel Barnier – pourrait faire grimper le taux d’emprunt de l’État qui sert de base aux banques pour établir leurs grilles de taux.