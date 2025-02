Off market : comment fonctionne ce marché immobilier caché et sélectif ?

Le off market concerne généralement des biens d'exception. (Illustration) (Geralt / Pixabay)

Dans un contexte immobilier marqué par une augmentation nouvelle de la demande, le off market pourrait apparaître comme une solution pour certains acquéreurs et vendeurs. Ce marché caché mais tout à fait légal, qui rassemble une minorité de transactions immobilières (moins de 10 %) réalisées sans passer par les agences ou les plateformes classiques, offre en effet de nombreux avantages, rapporte SeLoger .

Exception et discrétion

Le off market est principalement composé de biens d’exceptions. On y retrouve les maisons d’architectes, les manoirs les plus luxueux ou encore certaines maisons anciennes qui ont été totalement rénovées. En bref, des biens atypiques qui attirent souvent l’attention au niveau local et qui ont un gros potentiel de valorisation. Selon le site spécialisé dans les annonces immobilières, il n’est pas rare que les transactions se chiffrent en plusieurs millions d’euros.

Mais alors, à qui s’adresse exactement ce marché caché ? Côté vendeurs, on retrouve des propriétaires qui souhaitent se séparer de leur bien en toute discrétion tout en ayant affaire avec des personnes véritablement intéressées, et non de simples curieux. À condition toutefois de réussir à dénicher ces potentiels acquéreurs. Côté acheteurs se trouvent souvent des clients fortunés souhaitant eux aussi rester discrets. L'intérêt du off market est la très faible concurrence qu'il implique, même si en retour les acheteurs doivent faire preuve d’une grande réactivité et disposent généralement de marges de négociation très faibles.

Un accès complexe

Mais une question demeure : comment intégrer ce fameux off market ? Pour cela, la méthode la plus simple consiste à s’adresser à des experts de l'immobilier comme des agences et notaires spécialisés, ou encore des conseillers en investissement. Les acheteurs comme les vendeurs sont par ailleurs invités à mobiliser leur réseau personnel et à utiliser le bouche-à-oreille.

Il existe également des alternatives comme des sites d’annonces en ligne spécialisées off market. À la différence des plateformes traditionnelles, ces dernières cherchent à offrir un cadre sécurisé et anonyme à leurs clients. L’accès à ces sites est le plus souvent payant. Sans cela, il faudra se rabattre sur le marché immobilier classique qui, pour rappel, rassemble plus de 90 % des offres.