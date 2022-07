Novaxia Investissement pense doubler sa collecte en 2022 avec un objectif de 600 millions €

Le spécialiste du recyclage de l’immobilier urbain Novaxia Investissement a récemment annoncé que sa collecte du 1 er semestre 2022 avait atteint le même niveau que sur l’ensemble de l’année 2021, avec un montant proche de 300 millions €. L’objectif 2022 de la société de gestion est de 600 millions € de collecte, un doublement du volume de capitaux levés auprès des investisseurs par rapport à 2021 et une multiplication par 6 par rapport à 2020.

300 millions € levés au S1 2022, autant que sur la totalité de l’année 2021

« A travers nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine, Banquiers Privés et Assureurs, nous avons collecté 300 millions d’euros sur le premier semestre 2022. La classe d’actif du recyclage urbain poursuit son développement tout en offrant aux clients investisseurs de l’investissement responsable et de la rentabilité. L’intérêt des clients investisseurs pour l’épargne solidaire prend de l’ampleur. Nous maintenons notre objectif de collecte à 600 millions d’euros en 2022, ainsi que nos objectifs de performances sur l’ensemble de notre gamme. Notre croissance s’accompagne d’un développement de notre capacité d’acquisition pour nos fonds et surtout d’investissements tant humains que techniques » annonce Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia investissement.

Un essor spectaculaire du fonds Novaxia R

Lancé au premier trimestre 2021, le fonds Novaxia R (juridiquement une SCI éligible à l’assurance-vie) était dès sa première année d’existence un des fonds solidaires les plus plébiscités par les épargnants, drainant 4% de la collecte dans cette catégorie de véhicule immobilier non coté. Au premier semestre 2022, le succès de Novaxia R s’est confirmé avec une collecte de plus de 200 millions €, supérieure à celle de l’année 2021. La totalité des capitaux ont été investis sur 65 actifs immobiliers à recycler, permettant à terme la création de plus de 4.000 logements. Novaxia R a été certifié par une double labellisation : ISR et Finansol. Son objectif de performance est de 5% en 2022.

En complément de l’ISR, l’investissement solidaire

L’investissement responsable est aujourd’hui un incontournable pour les gestionnaires et pour les épargnants. Mais la dimension solidaire, complémentaire de l’ISR, connaît parallèlement un développement appelé à s’amplifier dans les années à venir. Pas moins de 5,1 milliards € ont été collectés en 2021 par les véhicules solidaires selon l’association FAIR, soit 18 % de plus que qu’en 2020. Cette progression est liée à un changement de comportement des épargnants qui souhaitent avant tout donner du sens à leur épargne. La mise en oeuvre de la directive MIFID 2 va très certainement booster cette tendance, avec l’obligation imposée aux conseillers en gestion de patrimoine de prendre en compte l’appétence de leurs clients et prospects aux thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. « L’ISR apparaît comme étant désormais incontournable, les clients investisseurs deviennent particulièrement mobilisés sur ces enjeux. L’épargne devient un moyen d’agir ! Nous devons désormais proposer de l’épargne qui soit non seulement responsable mais aussi solidaire. Cela s’inscrit dans le sens de l’histoire. Dans une période où le Livret A et les fonds euro offrent un rendement faible et d’inflation forte, les épargnants sont également à la recherche d’épargne qui puisse leur offrir une rentabilité qui compense. Nous voulons démontrer qu’il est possible d’allier épargne solidaire, responsable et rentable » estime Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

Un quasi-doublement de la capitalisation pour la SCPI Novaxia Neo

Novaxia Neo, SCPI spécialisée dans le recyclage immobilier et premier véhicule de ce type à ne pas facturer de commission de souscription à ses associés, a quasiment doublé de capitalisation au cours des 6 premiers mois de 2022, avec 265 millions € d’encours au 30/06/2022. Pour investir cette collecte, la SCPI Novaxia Neo a signé 10 actifs immobiliers « réversibles » au cours du premier semestre, 3 fois plus qu’au S1 2021. Novaxia Neo est une des SCPI les plus performantes du marché avec un objectif de 6% de rendement (non garanti) en 2022. « Le choix de sélection des SCPI a évolué. Par le passé, la performance et l’historique du parc immobilier étaient les critères principaux. C’est désormais la jeunesse qui peut apporter de l’agilité dans la constitution d’un parc immobilier post-covid. C’est toute la force de Novaxia Neo, qui est innovante et résiliente grâce notamment à l’acquisition de biens réversibles » analyse Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.