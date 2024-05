Ne parvenant pas à vendre ce château à 35 millions, son propriétaire choisit de le donner

Le milliardaire américain Dan Snyder avait mis en vente sa propriété pour 49 millions de dollars avant de ramener le prix à 35 millions. Il en a finalement fait don à l’Association américaine de lutte contre le cancer et pourrait bien faire une bonne affaire fiscale.

Prix trop élevé? Marché compliqué? Cela fait déjà quelques années que l’homme d’affaires américain Dan Snyder tentait de vendre son immense propriété surplombant la rivière Potomac, non loin de Rockville, dans l’État du Maryland. Dans les années 2000, il avait acquis cette demeure auprès du roi Hussein et de la reine Noor de Jordanie pour 8,6 millions de dollars. Il avait ensuite racheté six parcelles adjacentes pour constituer un immense domaine de 5,5 hectares (55.000 m²) et dépensé des millions pour transformer le bâtiment existant en château à la française. Mais selon les informations du site spécialisé Robb Report , le propriétaire a commencé à chercher discrètement un acquéreur depuis 2018.

Après une infructueuse période «off market», le bien a fait son apparition officielle sur le marché au tarif stratosphérique de 49 millions de dollars en février 2023. Là encore, chou blanc, avant de faire descendre d’un cran l’étiquette de prix, juste en dessous de la barre des 35 millions de dollars, sans plus de succès. D’où cette décision, a priori surprenante, de Dan Snyder et de son épouse Tanya de se débarrasser de cet encombrant palais en en faisant don à l’American cancer society (ACS, association américaine du cancer). Pour cette œuvre de bienfaisance, c’est tout simplement le plus gros don jamais reçu en 110 ans d’existence.

Grosse déduction fiscale

Selon le Wall Street Journal qui a été le premier à évoquer le sujet , l’ACS compte vendre le bien au tarif où il était affiché avant le don, à savoir 34,9 millions de dollars (32,2 millions d’euros) pour contribuer à faire avancer la mission de cet organisme à but non lucratif, à savoir améliorer la vie des patients atteints de cancer. À noter, Tanya Snyder est elle-même une survivante du cancer et une ancienne porte-parole nationale de la campagne de sensibilisation au dépistage cancer du sein au sein de la NFL (ligue nationale du football américain), en tant qu’ancienne co-PDG aux côtés de son mari de l’équipe des Commanders de Washington.

Que ceux qui s’inquiètent pour l’avenir des ex-propriétaires de ce château soient rassurés, Dan Snyder a bien mieux revendu son club de foot que sa demeure. Il a en effet cédé les Washington Commanders l’été dernier pour le montant record de 6,05 milliards de dollars. Et surtout, l’opération devrait s’avérer intéressante d’un point de vue fiscal. Dans ce genre de situation, le donateur peut généralement prétendre à une déduction de taxes équivalente à la «juste valeur de marché», à savoir 33 millions de dollars dans ce cas précis, croit savoir le site Realtor.com. L’affaire semble donc loin d’être mauvaise, d’autant que c’est désormais à l’ACS de gérer la vente et de payer les taxes et frais d’entretien de la propriété. Sans oublier le fait qu’une vente classique aurait généré une imposition sur les plus-values sur au moins une partie de la valeur du bien.

Héliport et maison pour le personnel

Concernant la demeure elle-même, elle offre pas moins de 2300 m² habitables répartis sur 4 niveaux. Curieusement, son descriptif ne fait état que de 5 chambres et... 12 salles de bains. Côté équipement, le château est entièrement accessible par ascenseur, décoré dans le style grand siècle avec moulures... On retrouve une profusion de marbre, de cheminées, d’acajou et de pierre sculptée. La suite de maître est particulièrement travaillée avec sa terrasse privée, son coin salon, ses deux salles de bains et ses immenses dressings. On retrouve une vaste bibliothèque avec sa cheminée, deux vérandas octogonales, une cuisine professionnelle, un coin club avec son bar, son cinéma, sa cave à vin... Sans oublier l’inévitable coin sport et bien-être avec piscine, terrain de sport, spa, salle de fitness. Pour compléter tout ça, la demeure est accessible par héliport et se complète d’une maison d’invités sur trois niveaux ainsi qu’une maison pour le personnel.