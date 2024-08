«Mon hôte Airbnb me demande 300 euros pour un gel douche»: le litige qui affole X

(Crédits: Unsplash - olimpia campean)

À Marseille, un locataire Airbnb affirme que le propriétaire lui réclame 300 euros pour un gel douche qui a fait une tache sur un meuble. Le message publié sur X a été vu plus de 11 millions de fois.

Plus de 11 millions de vues! Un message publié sur X (ex-Twitter) enflamme le réseau social. Ce mercredi matin, il fait même partie des tendances les plus suivies par les internautes . Un locataire, qui a loué un appartement sur Airbnb le 17 août, affirme que la propriétaire lui réclame 300 euros « parce que j'ai laissé un gel douche dans le meuble de la salle de bain et que ça fait une tache ».

Sur son compte X, il a publié le message envoyé par la propriétaire dans lequel elle lui reproche, photos à l'appui (voir ci-dessous), d'avoir « laissé des gels douches ouverts et qui ont coulé dans mon tiroir ». « Malheureusement, le tiroir du bas ne se vend pas seul et il faut changer l'ensemble du meuble tâché », déplore la propriétaire qui affirme avoir contacté un artisan pour changer le meuble. L'hôte Airbnb détaille les frais qu'il devra, selon lui, engager: 150 euros pour les frais de remplacement du meuble et 140 euros pour le tiroir de la salle de bain. Soit au total 290 euros exactement.

Le locataire refuse de payer une telle somme pour une « simple tache de savon ». « Je suis désolé monsieur, quand vous êtes rentré, le meuble n'était pas comme cela. Je ne suis pas la banque, la moindre des choses, c'est de respecter les lieux, ce que vous n'avez pas fait », rétorque la propriétaire qui maintient sa demande de dédommagement, dans des messages relayés par le locataire sur son compte X.

L'échange se poursuit. Le locataire estime avoir été « respectueux » et rappelle à la propriétaire qu'elle-même l'aurait notifié dans le commentaire qu'elle lui a laissé en disant qu'il avait été « discret ». « J'ai pris la peine de nettoyer l'ensemble du Airbnb avant de quitter les lieux ainsi que de retirer les draps. Je vous ai seulement laissé un shampoing et un gel douche en pensant aux prochains locataires du logement », poursuit le locataire qui qualifie la démarche du propriétaire de « malhonnête ». « Discret ne veut pas dire respectueux », répond la propriétaire.

Après avoir pris connaissance du litige, Airbnb a contacté le locataire sur X pour tenter de résoudre le bras de fer.