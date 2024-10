Moins de jeunes, plus de professions libérales: quel tête a le marché immobilier en Île-de-France?

INFOGRAPHIES - Si la proportion de cadres reste stable, les retraités et professions libérales augmentent tandis que trentenaires et quadragénaires reculent sensiblement.

Quand la conjoncture immobilière est compliquée, qui tire le moins bien son épingle du jeu? Les plus jeunes et les moins favorisés. Un principe que les notaires du Grand Paris ont vérifié à l’occasion de leur dernière note mensuelle de conjoncture où ils se sont penchés sur l’évolution du profil des acquéreurs de logements anciens en Île-de-France. Ils ont notamment étudié les évolutions au cours des deux dernières années et celles sur les quinze dernières années. Et si la tendance à l’embourgeoisement et au vieillissement des acheteurs est à l’œuvre depuis longtemps, certaines tendances ont connu une accélération brutale.

C’est surtout le cas du recul de la part des moins de 40 ans parmi les acquéreurs pendant que les plus âgés tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu. Les premiers sont passés de 56,9% à 51,5% du total en seulement deux ans alors qu’ils étaient restés quasiment stables entre 2009 et 2022 passant de 57,6% à 56,9%. Les notaires précisent d’ailleurs que l’âge médian des acheteurs est passé en 2 ans de 38 à 40 ans. Pendant ce temps-là, les plus de 50 ans ont vu leur part grimper de 21,2% à 27,5%. On peut imaginer que ce marché compliqué favorise les secundo-accédants, déjà propriétaires et donc souvent plus âgés tandis que les plus jeunes ont plus de difficultés pour acheter même s’ils gagnent très bien leur vie.

L’envolée des cadres entre 2009 et 2022

De façon assez logique, les retraités progressent. En revanche, la part des cadres qui s’est envolée entre 2009 (27,2%) et 2022 (40,1%) a un rythme beaucoup plus rapide que leur progression dans la société, a ensuite stagné voire légèrement reculé sur les deux dernières années pour retomber à 39,8%. La part des ouvriers comme des employés poursuit son inéluctable recul étant quasiment divisée par deux en 15 ans. Les premiers passent de 9,7% à 5,5% quand les seconds reculent de 17,5% à 9,2%. La seule catégorie active qui progresse, ce sont les professions libérales. Elles pesaient 3,9% en 2009 puis 7,6% en 2022 et désormais 8,4%.