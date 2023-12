Moins 25 % en seulement 4 ans : la folle dégringolade du pouvoir d'achat immobilier à Toulouse

A Toulouse, le pouvoir d'achat immobilier a chuté de 25 % entre 2019 et 2023. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Les Toulousains sont confrontés à une chute spectaculaire de leur pouvoir d'achat immobilier, selon les données des Notaires de France relayées par Actu Toulouse . Cette tendance s'observe particulièrement dans le marché de l'ancien, où ce pouvoir d'achat a décliné de 25 % pour les appartements et de 26 % pour les maisons entre 2019 et 2023. Dans les autres grandes villes de France, la chute est comprise entre 15 et 34 %.

Pour illustrer l'ampleur de cette baisse, le média local prend l'exemple d'un remboursement mensuel de 800 euros sur 20 ans. En 2019, cet investissement aurait permis l'acquisition d'un appartement de 66 m². Aujourd'hui, il donne accès à un bien de 42 m². Une perte de 24 m² en quatre ans.

Toulouse parmi les villes les plus chères de France

Les raisons de cette dégringolade sont multiples. Les prix de l'immobilier restent élevés tandis que les taux des crédits flambent et dépassent aujourd'hui les 4 %. Le prix médian au m² s'élève à 3 270 euros dans la ville rose, faisant de Toulouse la 10e ville de France la plus chère pour les appartements anciens. Paris, Lyon et Nice occupant les premières places.

En ce qui concerne le marché des maisons anciennes, le prix médian à Toulouse enregistre une baisse de 0,9 % sur un an et s'élève à 325 000 euros. Toulouse se classe ainsi à la 12e place des villes les plus chères sur ce marché, loin derrière Nice, Paris et Toulon qui occupent les premières places pour l’année 2023.