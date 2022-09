Mis en vente à 8 millions, ce château normand a été vendu pour 2,3 millions

VIDÉO - Le château de Boutemont, à Ouilly-le-Vicomte (14), en Normandie, a changé de mains après avoir appartenu au même couple pendant 47 ans.

Ce château à colombages, typique du pays d’Auge, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, a trouvé preneur en novembre 2020. Mis en vente 8 millions d’euros en 2014, il a ensuite vu son prix de vente baisser à 3,25 millions d’euros, en juillet 2019. Cette baisse n’a pas été suffisante pour séduire des acheteurs puisque le bien est finalement parti au prix de 2,34 millions d’euros, selon la base DVF de Bercy qui donne accès aux prix des biens immobiliers en France vendus jusqu’en décembre 2021 (cet échantillon est actualisé deux fois par an). Soit un tarif divisé par plus de 3 en 8 ans.

Les anciens propriétaires ont opéré de gros travaux pendant plus de 40 ans en développant le parc de 9 hectares par la plantation de nombreux arbres, ce qui justifie en partie la rondelette somme auquel il était proposé à la vente. Le jardin à la française, imaginé par le célèbre paysagiste Achille Duchêne, est en effet classé Jardin remarquable. Il met en avant le classicisme à la française. Armand et Hélène Sarfati ont également ajouté un jardin italien, dans le prolongement du jardin français ainsi qu’une allée de cèdres et une allée de chênes rouges.

Une ligne de chemin de fer à proximité

Dès lors comment expliquer la diminution du prix de vente de ce bien de 1200 m² comprenant 15 chambres sans compter les multiples dépendances, chapelle, serre, orangerie et maison de gardien? La proximité d’une ligne de chemin de fer, qui peut faire craindre des bruits indésirables, serait-elle l’unique raison de ce prix au rabais? « Beaucoup de gens disent ‘on voit le panneau, on habite à Lisieux, et on ne connaît pas le lieu’ », confiait la nouvelle propriétaire du bien au journal local Le Pays d’Auge , ce qui en fait un « trésor caché ». Cet éloignement géographique avec de grandes villes de la région aurait-il dissuadé de potentiels acheteurs? Difficile à dire tant les transactions de châteaux se font souvent dans la plus grande discrétion.

Les nouveaux acquéreurs, passionnés d’art, lui étant président d’une société qui gère des musées et des monuments et elle, dirigeant d’une galerie d’art contemporain, sont passés outre la voie de chemin de fer. Ils ambitionnent de mettre en lumière ce château aux quatre tourelles d’angle et à la sublime toiture en tuiles polychromes, dont les premières pierres datent du XI e siècle. Ils ont notamment ouvert un salon de thé dans l’orangerie cette année et comptent accueillir des événements culturels.