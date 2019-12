Metz ne manque pas de pistes pour faire décoller son ancienne base militaire

EN IMAGES - Depuis le départ des militaires, la base aérienne de Metz-Frescaty se réinvente de multiples façons entre start-up, hôtel, agriculture, installations sportives et économie solidaire.

Une (petite) ville dans la ville. Dominant Metz, le plateau de Frescaty a accueilli jusqu'en 2012, la base aérienne 128, sur pas moins de 380 hectares. Alors forcément, le départ de 2500 hommes et cette superficie qui représente tout de même le tiers de Paris, aurait pu laisser un grand vide aux portes de la ville. Depuis son acquisition pour 1 euro symbolique par Metz Métropole en 2015, le site revit peu à peu en exploitant une très large palette d'activités et d'usages possible sur un site aussi vaste.

Il est vrai que du côté de Metz Métropole, on a craint un instant de se retrouver avec un cadeau empoisonné. Certes, le site a été cédé gratuitement (avec des clauses de complément de prix pour toucher une part des plus-values en cas de gain sur des parcelles vendues) mais la tâche de dépollution, de viabilisation du site et d'amélioration de la voirie pouvait sembler colossale. Finalement, plutôt que d'attaquer de front un immense chantier et se donner une thématique forte, la collectivité locale a choisi de procéder par petites touches.

30 millions d'euros pour les infrastructures

«Nous avions réfléchi un temps à une thématique, notamment autour d'un projet d'école vétérinaire, admet Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole. Mais finalement, nous nous sommes tournés vers de jeunes architectes par le biais du concours européen Europan pour qu'ils dressent les lignes directrices de la reconfiguration du site.» Au final, des éléments architecturaux emblématiques de l'ancienne base aérienne seront conservés pour respecter l'histoire du lieu mais les espaces auront une très large variété d'usage. De même, la Métropole vend certaines parcelles, loue des espaces ou en met d'autres à disposition de façon temporaire. Elle consacre 30 millions d'euros au site pour financer les infrastructures.

«Nous avons voulu être très pragmatiques dans notre approche, souligne Jean-Luc Bohl. Nous essayons de promouvoir l'innovation dans toutes ces reconversions qui doivent coller aux attentes de la population et s'inscrire dans les objectifs de la métropole.» Les premières attentes sont bien sûr économiques puisqu'il faut compenser la perte de nombreux emplois liés directement et indirectement aux militaires. En la matière, le premier grand succès du plateau de Frescaty a aussi été son échec le plus cuisant puisque le site a accueilli 160 salariés d'Ecomouv', la société chargée de collecter l'écotaxe, projet finalement abandonné.

Depuis, la situation s'est bien améliorée. La société Tessi emploie 180 salariés sur place tandis que le groupe Gocel, entreprise familiale de chauffage-sanitaire comptant 250 salariés occupe 4 bâtiments. C'est ce même groupe qui va occuper l'ancien mess, bâtiment circulaire emblématique de la base, qui devrait aussi accueillir un incubateur de start-up. La base accueille par ailleurs plusieurs PME et a développé un pôle d'économie sociale et solidaire. On y retrouve notamment la Croix-Rouge, le Secours populaire français ou les Restos du cœur. Par ailleurs, un Esat (établissant et service d'aide par le travail) y emploie pas moins de 90 personnes. Et, surtout, Amazon devrait ouvrir un immense entrepôt de 185.000 m² sur le site à l'horizon 2021-2022. Pour faire de la place aux espaces de stockage, la piste de décollage de 3 km a d'ores et déjà été rabotée de 500 mètres.

Un hôtel dans la maison du général

Parmi les autres usages du site, l'ancienne résidence du général est déjà bien avancée dans sa restructuration. Des investisseurs locaux ont racheté la demeure tout en béton et son parc de 6 ha pour y installer un projet hôtelier haut de gamme. Le bâtiment d'origine en cours de restructuration accueillera les espaces de restauration, des salles de séminaire ainsi qu'un spa et une piscine tandis qu'une série de lodges sont disséminés dans les espaces verts et autour des étangs pour accueillir touristes et voyageurs d'affaire.

Autre réutilisation astucieuse: l'immense bâtiment HM 17 (pour hangar métallique), plus vaste construction de la base, a quant à lui séduit le FC Metz. Conçu pour accueillir des dirigeables Zeppelin à l'époque allemande puis des avions gros-porteurs, il offre pas moins de 80 mètres sur 50 de surface sans le moindre poteau (sans compter ses 23 mètres de haut). Quasiment la surface d'un terrain de football et donc de quoi créer un exceptionnel terrain synthétique couvert. À terme, ce pôle sportif de 31 hectares deviendra le centre d'entraînement professionnel du club de foot. Il comptera en plus de son terrain couvert, huit terrains extérieurs dont deux avec tribunes. Autre emblème des lieux: la tour de contrôle sera elle aussi conservée. Elle devrait abriter des salles de réunion et de services destinées aux entreprises comme à la population.

Quant aux importants espaces verts du plateau de Frescaty, ils peuvent également constituer un atout. Ils accueillent déjà sur certaines parcelles les débuts d'un agrobiopole qui doit s'étendre sur 70 hectares. Il s'agira notamment ici de soutenir l'agriculture péri-urbaine. L'endroit compte déjà un pôle apicole avec ses ruches et propose une zone de test agricole. Il s'agira pour des agriculteurs en reconversion de valider leur projet orienté vers la permaculture, le maraîchage ou la production de petits fruits.

Pour compléter le tout, le chemin de ronde de la base avec ses 15 km de long pourrait faire office de sentier de promenade, qu'elle soit pédestre, cycliste ou autre. Un parc métropolitain avec aménagements paysagers, espaces de loisirs et de sports devrait venir compléter ces espaces récréatifs. Des logements pourraient aux aussi prendre place dans le secteur de la «base vie» où étaient hébergés les militaires.