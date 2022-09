Meilleurs PER individuels 2022 : les 8 contrats de mutuelles Trophées d’Or du Revenu

La sélection du Revenu des 8 meilleurs contrats de mutuelles. (© Adobestock)

Les mutuelles d'assurances ont investi le marché du Plan d'épargne retraite (PER) individuels en proposant des contrats accessibles et performants. Découvrez les huit contrats primés Trophées d'Or 2022 du Revenu.

Les mutuelles d'assurances profitent de leur longue expérience sur les anciens Perp et les contrats retraite Madelin pour proposer des PER individuels simples, accessibles et attrayants en matière de performances.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques des huit contrats qui ont obtenu un Trophée d'Or du Revenu ainsi que la répartition idéale des fonds à acheter pour chaque contrat selon un profil prudent (40% d'unités de compte) et un profil équilibré (60% d'unités de compte).

Ambition Retraite Pro Assureur : La Mondiale - Distributeur : AG2R La Mondiale

Le groupe de protection sociale propose un PER destiné aux indépendants et aux chefs d'entreprise en activité, jusqu'à 70 ans, avec garantie plancher incluse et prise en charge des cotisations en cas d'invalidité par accident offerte (frais pour les autres cas), idéale pour sécuriser la constitution de la retraite. Nombreux services annexes comme une aide à la liquidation de la retraite. Version similaire pour salariés.

CHIFFRES CLÉS

- Date de création ……………………. 2020

- Souscription ………………………… Pas de minimum

- Versements programmés .….……… Dès 68 euros par mois

- Nombre d'unités de compte ………….. 19

FRAIS

- Versement …………………………...