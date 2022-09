Meilleurs PER individuels 2022 : les 6 Trophées d'Or attribués par Le Revenu aux courtiers Internet

La sélection du Revenu des 6 meilleurs contrats proposés par des courtiers internet. (© Adobestock)

Des frais réduits, une offre financière variée et originale et du 100% en ligne : les Plans d'épargne retraite (PER) individuels proposés par les courtiers sur Internet méritent le détour. Découvrez les six contrats sur Internet qui ont obtenu un Trophée d'Or du Revenu en 2022.

Sur le marché des Plans d'épargne retraite (PER) individuels, les courtiers Internet, partenaires de grands assureurs, se distinguent avec des contrats parmi les plus concurrentiels du marché grâce à leur accessibilité, des frais réduits et un large choix de fonds.

En 2022, la rédaction du Revenu a décerné un Trophée d'Or à six PER créés et vendus 100% en ligne par un courtier internet ou une banque en ligne.

Découvrez ci-dessous leurs caractéristiques ainsi que les fonds à acheter selon les «répartitions idéales» conseillées par Le Revenu (profil prudent avec 40% d'unités de compte et profil équilibré avec 60% d'unités de compte).

Évolution PER Assureur: Abeille Retraite Professionnelle • Distributeur: Assurancevie.com

Le seul PER sur Internet assuré par Abeille (ex-Aviva) ne manque pas d'atouts: un niveau de frais très compétitif, un rendement de +1,66% pour son fonds en euros en 2021 et une offre de 110 unités de compte. À noter, une garantie plancher en cas de décès sans surcoût, remarquable pour ce niveau de frais. Pour la sortie, choix entre un capital unique ou fractionné, ou cinq options de rente.

CHIFFRES CLÉS

- Date de création ……………………. 2020

- Souscription ………………………..…Dès 500 euros

- Versements