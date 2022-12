McDonald's teste un drive presque 100% automatisé aux États-Unis

La célèbre marque de fast-food veut encourager « la rapidité et la précision» des deux employés sur place.

Un restaurant sans aucun employé ? McDonald's fait peut-être un premier pas dans cette direction. Aux États-Unis, la célèbre enseigne de restauration rapide a en effet ouvert un nouvel établissement presque entièrement automatisé, à Fort Worth, au Texas.

Celui-ci, considérablement plus petit qu'un restaurant traditionnel, est « conçu pour les clients en déplacement », explique l'entreprise dans un billet de blog . Automatisé, le lieu ne propose en effet que des produits à emporter : à l'intérieur se trouve une « salle de récupération des commandes » pour les livreurs, ainsi qu'un kiosque pour que les clients puissent passer commande et récupérer leurs achats dans des étagères de retrait. L'extérieur ne comporte pas de table, mais des places de stationnement pour les livreurs et les clients venant commander à emporter.

» LIRE AUSSI - McDonald's lance un grand jeu pour gagner des repas à vie grâce à une carte «McGold»

L'ensemble est pensé pour servir le plus rapidement et proprement possible les clients : ils peuvent commander à l'avance leur repas via l'application McDonald's, puis se rendre dans une ligne séparée en voiture et recevoir leur commande « via un convoyeur d'aliments et de boissons. C'est une excellente option pour les clients qui souhaitent passer leur commande avant leur arrivée via l'application McDonald's, éviter la file d'attente traditionnelle du Drive et recevoir leur nourriture rapidement et facilement », commente l'entreprise.

» LIRE AUSSI - Fraude fiscale : McDonald's paie 1,25 milliard d'euros pour éviter des poursuites en France

McDonald's précise par ailleurs qu'il ne s'agit que d'un « test » pour le moment. Cette initiative soulève toutefois des critiques de la part d'internautes, qui accusent la firme de participer à la robotisation de la main-d’œuvre humaine ainsi qu'à l'appauvrissement de ses employés. De son côté, l'entreprise rétorque que son but n'est pas de remplacer les salariés mais d'améliorer la rapidité de son service. Un pari pour la célèbre chaîne de restauration rapide qui encourage déjà les commandes en click and collect.