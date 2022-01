Martinique : attention aux fausses annonces de location si vous prévoyez des vacances

Les escrocs créent de fausses annonces de location avec de vraies photos volées sur d'autres plateformes. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

De retour en Martinique après plusieurs mois d'absence, les touristes recherchent des locations immobilières pour leurs vacances. Plusieurs arnaques sur les sites de location tentent de les piéger en proposant des logements magnifiques à des tarifs très (trop) intéressants. Le phénomène est en recrudescence, selon les autorités martiniquaises.

Les touristes sont de retour en Martinique. Cet afflux de vacanciers a récemment provoqué l'apparition de fausses annonces de locations immobilières. Les escrocs se font passer pour des loueurs particuliers et tentent de piéger les voyageurs avec des offres bien trop intéressantes pour être vraies, rapporte FranceInfo Martinique .

Un touriste arnaqué fin 2021

Le tarif est souvent très attractif. Mais une fois sur place, les vacanciers ne peuvent pas prendre possession des lieux. C'est ce qui est arrivé à un touriste d'Europe de l'Est fin 2021, qui s'est retrouvé à la porte d'une villa de Fort-de-France. La maison appartenait bien à un homme qui la louait ici et là, mais ce dernier n'avait enregistré aucune réservation pour la période.

Le touriste lui a pourtant expliqué avoir loué sur un site d'annonces sa maison pour une durée de 13 jours. Pour prouver ses dires, il lui a montré les mails échangés et les attestations de versement. Il a également tenté d'appeler le numéro indiqué sur l'annonce mais celui-ci ne répondait déjà plus, relaie Capital .

1 300 € perdus

De son côté, le propriétaire lui a expliqué qu'il n'avait pas mis sa villa en location sur la période. Les deux hommes ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Pour attirer leur victime, les escrocs avaient récupéré les photos et les informations du logement sur un site de location et avaient créé une annonce plus attractive sur une autre plateforme.

Pour ces 13 jours de location, la victime avait dépensé 1 300 €. Une somme qu'elle ne récupérera malheureusement pas. Le voyageur et le propriétaire de la maison ont porté plainte. Selon les policiers martiniquais, ces arnaques sont en hausse sur l'île. Ils conseillent aux personnes souhaitant mettre leur bien en location de passer pour une agence.