MaPrimeRénov’ peu efficace pour les passoires thermiques

Selon un rapport de la Cour des comptes, 2500 logements ont changé de performance énergétique en 2021.

Le constat est cinglant, alors que la facture énergétique des Français flambe. L'aide aux travaux MaPrimeRénov' - 644.000 dossiers financés en 2021 - n'aura sorti que 2500 logements du statut de passoire thermique (des biens notés F, G ou E sur un diagnostic de performance énergétique), au lieu des 80.000 prévus en 2021, selon un rapport de la Cour des comptes, paru mercredi. «Si l'objectif de massification (concernant MaPrimeRénov', NDLR ) est très perceptible, la vérification de la qualité et de l'efficacité des travaux en matière de lutte contre les passoires thermiques et la précarité énergétique n'est pas assurée» , tancent les magistrats.

Sortir un logement du statut de passoire thermique nécessite des travaux coûteux, ce que ne permet pas forcément MaPrimeRénov'. L'aide versée par dossier est d'environ 3200 euros en moyenne. On est loin des 40.000 à 50.000 euros qu'une rénovation globale nécessite. « Cela confirme notre crainte. La massification se fait au prix de gestes légers et simples. Un changement de chaudière, ou de fenêtres. Les rénovations sont certes nombreuses, mais très peu qualitatives. Il faut des aides publiques plus généreuses pour faire des travaux chers» , estime Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre.

Des compléxités administratives

Pour le ministère du Logement, les chiffres de sortie de statut de passoire thermique doivent être pris avec précaution, en raison de complexités administratives. «Les Français y vont étape par étape», avait rappelé la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, en début d'année dans Le Figaro . Pour 2022, le gouvernement vise 800.000 nouvelles demandes MaPrimeRénov' et a prévu de débourser 2 milliards d'euros.

Pourtant, le temps presse. D'ici à 2023, les pires passoires thermiques (notées G et consommant plus de 450 kWh par an) seront interdites de location. En 2025, ce sera le tour des derniers logements G, puis des F en 2028. On compterait 7 à 8 millions de passoires thermiques en France, selon les professionnels de la Fnaim.

