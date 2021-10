MaPrimeAdapt’ : on en sait plus sur l'aide pour adapter son logement aux besoins du troisième âge

Une nouvelle étape sera franchie en janvier mais l'aide ne sera en place que « dans quelques mois », a précisé la ministre du Logement. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

MaPrimeAdapt', dispositif qui va permettre aux particuliers avançant dans l'âge d'adapter leur logement, va voir le jour d'ici quelques mois. La nouvelle prime a pour but d'harmoniser le système d'aides financières déjà proposées, mais qui sont trop nombreuses, difficilement abordables et incompréhensibles pour les bénéficiaires potentiels.

Le gouvernement prépare une nouvelle aide destinée aux personnes âgées. Baptisé MaPrimeAdapt', le dispositif permettra aux retraités d'adapter leur logement, par l'installation d'une douche à l'italienne ou d'un monte escalier par exemple. Cette aide est l'aboutissement de neuf mois de consultation citoyenne sur le thème de l'habitat de demain, précise Capital.

Se préparer à la retraite des baby boomers

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon a confirmé jeudi 14 octobre la future mise en place du dispositif. « MaPrimeAdapt est bien le nom définitif de cette future aide, qui nécessite encore de valider plusieurs étapes avant d'être présentée », a précisé la ministre. L'arrivée de la nouvelle aide tombe bien, avec l'arrivée de la génération des baby boomers dans le troisième âge.

Cette arrivée va représenter un choc démographique, provoquant une nécessaire adaptation des villes, des transports et des logements. En mai dernier, Luc Broussy, président de France Silver Eco, un think tank spécialisé sur le vieillissement a recommandé de fusionner les différentes aides permettant d'adapter son logement en une seule, pour rendre le dispositif plus simple et compréhensible pour les bénéficiaires.

Une aide cumulable avec MaPrimeRénov'

Luc Broussy conseillait de construire cette aide unique sur le même modèle que MaPrimeRénov', qui concerne la rénovation énergétique. En septembre, la ministre du Logement précisait que le gouvernement allait s'aligner sur ces propositions pour une mise en application dans les prochains mois. Selon Emmanuelle Wargon, une prochaine étape sera validée en janvier et la mise en place de l'aide pourrait prendre encore quelques mois.

Précision importante : MaPrimeAdapt', « dans l'esprit, devrait être cumulable avec [...] MaPrimeRénov' », a précisé la ministre. A priori, c'est l'Agence nationale pour l'habitat (Anah) qui sera chargée de verser cette prime. Mais rien n'est encore acté.



Le besoin d'harmonisation est réel et les acteurs du secteur se félicitent de cette avancée. « Les aides publiques qui soutiennent ces transformations de l'habitat sont nombreuses, parfois incohérentes entre elles, explique-t-on au ministère du Logement. Elles peuvent laisser subsister un reste à charge trop important. »