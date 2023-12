MaPrimeAdapt’, l’aide disponible à partir du 1er janvier 2024

MaPrimeAdapt’, l’aide disponible à partir du 1er janvier-iStock.Daisy-Daisy

Le maintien à domicile des personnes âgées

La France est un pays vieillissant. En 2050, 35 % de la population française sera âgée de plus de 60 ans. Or, l’un des objectifs du Gouvernement est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Cela passe entre autres par l’adaptation du logement des personnes concernées. Rampes, meubles bas, barres de douche… De multiples solutions existent pour faciliter leur quotidien et éviter une admission en EHPAD, par exemple. Toutefois, l’adaptation d’un logement a un coût qui peut être plus ou moins élevé selon l’ampleur des travaux entrepris. Pour aider les seniors, le Gouvernement a créé une nouvelle aide : MaPrimeAdapt’.

« Ma vie change, mon logement s’adapte »

Le dispositif MaPrimeAdapt’ sera mis en place à compter du 1er janvier 2024 et a été voté dans le cadre de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2023. En plus de permettre aux personnes âgées de rester chez elles, MaPrimeAdapt’ a plusieurs objectifs dont la simplification des démarches à effectuer pour entreprendre des travaux. Le dispositif va aussi permettre d’harmoniser les aides (« Habiter facile » et autres) dédiées à l’adaptation des logements à la vieillesse.

Bénéficiaires, travaux éligibles et autres informations utiles

Comme indiqué sur le site Internet de France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, MaPrimeAdapt’ va permettre de financer de 50 à 70 % du montant des travaux. Il peut s’agir du remplacement d’une baignoire par une douche de plain-pied ou encore de l’installation d’un monte-escalier électrique. L’élargissement des portes, la pose de mains courantes ainsi que l’adaptation des revêtements font aussi partie des travaux éligibles au dispositif. Un accompagnateur AMO (Assistant à maîtrise d’ouvrage) assiste obligatoirement les personnes concernées afin de les aider tout au long de leur projet. Pour bénéficier de MaPrimeAdapt’, certaines conditions sont à respecter : pour les locataires du parc privé, il faut informer le propriétaire-bailleur ; vous ou une personne de votre foyer doit avoir 70 ans ou plus (60-69 ans sur condition de GIR, groupe iso-ressources) ; résider en France (métropolitaine et DOM-TOM) ; avoir des revenus classés modestes ou très modestes (selon un barème existant). Les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur à 50 % ou bénéficiant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peuvent aussi prétendre à MaPrimeAdapt’.

MaPrimeAdapt’ : 5 étapes à suivre

Vous souhaitez adapter votre logement et bénéficier de MaPrimeAdapt’ ? Commencez par contacter un conseiller France Rénov’ afin de préciser votre projet. Ensuite, le conseiller France Rénov’ vous mettra en contact avec un AMO habilité avec lequel vous allez réaliser votre diagnostic logement autonomie afin de déterminer les travaux à réaliser et votre plan de financement. La troisième étape est le dépôt de votre demande de subvention. Cette demande peut être effectuée en ligne ou au format papier par courrier traditionnel. Faites réaliser les travaux par un artisan. Enfin, recevez votre subvention MaPrimeAdapt’.