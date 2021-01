Maison-Blanche: voici les réponses aux questions que se posent les internautes

Nombre de salles de bains, date de construction, valeur... figurent parmi le top 12 des questions les plus posées sur la résidence présidentielle américaine.

Depuis mercredi, Joe Biden est le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Découvrez les petits secrets (et quelques évidences) de l'antre du pouvoir américain. Pour célébrer l'arrivée au pouvoir du nouveau président américain, le courtier en crédit immobilier britannique Online Mortgage Advisor a eu la bonne idée de s'intéresser aux questions que suscitaient la Maison-Blanche auprès des internautes.

S'appuyant sur l'outil d'analyse de données en ligne Ahrefs, il a déterminé les plus fréquenetes sur Google concernant ce lieu emblématique. Voici le top 12.

1 Où se situe la Maison-Blanche? Étonnamment, la question la plus courante (134.400 requêtes tout de même) concerne de manière très basique le lieu où est implanté le bâtiment. On ose espérer qu'après les émeutes du Capitole, tout le monde garde en mémoire que le siège du pouvoir américain (exécutif, législatif ou judiciaire), c'est tout simplement sa capitale: Washington D.C.

2. Quand a été construite la Maison-Blanche? La deuxième question la plus posée (103.200 fois précisément) est moins évidente. Le chantier a débuté très précisément le 13 octobre 1792 avec un achèvement définitif et un début d'occupation des lieux le 1er novembre 1800. Cette date permet aussi de répondre à la 8e question la plus fréquente (15.600 requêtes): «quel est l'âge de la Maison-Blanche?». Au choix: 229 ans (depuis le début du chantier) ou 221 ans (depuis l'inauguration).

3. Combien de pièces et de salles de bains comporte la Maison-Blanche? À en croire le site officiel de la Maison-Blanche, la réponse à la question googlisée 85.200 fois est: 132 pièces au total! Quant aux 14.400 internautes qui souhaitent savoir combien de salles de bains on trouve sur place (9e question la plus fréquente), nous pouvons leur dire qu'il y en a 35.

4. Qui a conçu la Maison-Blanche?

Il s'agit de l'architecte irlandais James Hoban. L'homme qui a émigré aux États-Unis en 1789 avait déjà dessiné les plans du capitole de Caroline du Sud avant d'être nommé lauréat du concours d'architecture pour concevoir la Maison-Blanche, en juillet 1792.

5. Quelle est la superficie du bâtiment? Selon les sources officielles, la réponse à cette question posée 42.000 fois est: 5100 m² en s'en tenant au seul bâtiment principal. C'est beaucoup et finalement assez peu en se disant que c'est la moitié de l'ensemble du Palais de l'Élysée.

6.Quel était le premier président à occuper les lieux? (32.400 questions)



Il s'agit de John Adams, 2e président des États-Unis, arrivé au pouvoir le 4 mars 1797 après avoir été le vice-président de George Washington pendant deux mandats. C'est d'ailleurs son prédécesseur qui avait choisi l'architecte et le lieu d'implantation. Son installation à la Maison-Blanche en 1800 ne lui a finalement pas porté bonheur puisqu'il est battu au scrutin présidentiel cette même année par Thomas Jefferson, alors qu'il se présentait pour un second mandat.

7. Quelle l'adresse postale complète de la Maison-Blanche (22.800 requêtes)?

Envie d'envoyer une carte postale à Joe Biden? Pensez à mentionner: «1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500»

8. Combien vaut la Maison-Blanche?

À en croire l'évaluation du site immobilier américain Zillow, on pourrait tabler sur une valorisation de 398 millions de dollars, soit 330 millions d'euros.

9. Qui possède la Maison-Blanche?

Cette question judicieuse posée seulement 5400 fois appelle pour réponse la National Park Service. Cette agence fédérale est chargée de gérer les parcs nationaux, les monuments nationaux et quelques autres propriétés historiques et zones protégées du domaine fédéral. Elle compte 20.000 salariés et 315.000 bénévoles.

10. Combien de niveaux comporte le bâtiment?

Il s'agit presque d'un bâtiment haussmannien puisque l'on compte 6 niveaux.