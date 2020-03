Ludovic Huzieux : «Le marché du crédit immobilier est à l'arrêt»

De nombreux dossiers de demande de prêts sont suspendus en raison du confinement. (© Fotolia)

Depuis la mise en place des mesures de restriction de circulation, le robinet des crédits immobiliers s'est amoindri. Et des professionnels demandent des mesures d'urgence. Le point sur la situation avec Ludovic Huzieux, cofondateur du réseau d'agences de courtage en crédit immobilier Artémis courtage, et administrateur de l'Association professionnelle des intermédiaires en crédit (APIC) qui regroupe la grande majorité des acteurs de l'intermédiation en crédit.

L'APIC vient d'envoyer une lettre ouverte au Ministre de l'Economie et des finances et au Ministre du Logement, pour leur demander de prendre un ensemble de mesures d'urgence en faveur du courtage en crédit immobilier. Quelles sont vos principales revendications ?

Ludovic Huzieux : d'abord de nous permettre de boucler les dossiers en cours par voie électronique, notamment chez les notaires, sachant que de nombreux offices sont fermés. Aussi, d'offrir aux détenteurs d'un crédit immobilier la possibilité de suspendre ou reporter leurs échéances de remboursement comme l'a fait l'Italie.

Ensuite, de suspendre les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) aux banques de durcir leurs conditions d'octroi de crédit. Il n'y a plus à craindre de surchauffe : le marché est quasiment à l'arrêt.

Signature à distance

Est-il possible de poursuivre un projet en cours ?

Ludovic Huzieux : oui, si vous avez fait une offre qui a été acceptée avant le confinement. Mais à condition de trouver un notaire qui rédige la promesse de vente ou l'acte authentique de vente avec signature à distance. S'il ne vous connaît pas, ce sera difficile. La plupart des signatures d'avant-contrats et d'actes définitifs prévues pour ces prochaines semaines sont reportées. On a même vu des fonds débloqués par des banques retournés