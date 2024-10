Luc Besson se sépare de son île privée aux Bahamas pour 69 millions d’euros

Luc Besson vend son patrimoine immobilier. Après avoir cédé sa maison hollywoodienne il y a deux ans, et ses parts dans une société de marchand de biens, il met sur le marché son île privée aux Bahamas.

Des plages de sable fin à perte de vue, une eau cristalline, des palmiers géants. L’île privée de 14 hectares , Little Norman’s Cay, située aux Bahamas, offre un cadre de vie paradisiaque, à couper le souffle. Elle est à vendre pour 75 millions de dollars, soit 69 millions d’euros. La totalité de l’île appartient à un homme renommé, le réalisateur du Grand Bleu, Luc Besson , qui en a fait l’acquisition en 2007 pour 10 millions d’euros et projetait d’y construire un hôtel de luxe.

L’hôtel de luxe n’a jamais vu le jour à Little Norman’s Cay. Le cinéaste a toutefois engagé des travaux comme la construction de plusieurs logements sur cette île déserte tels qu’une maison érigée dans le style du sud-ouest américain. Une architecture que l’on voit nulle part ailleurs aux Bahamas. Dotée de 5 chambres, accessibles par des passerelles couvertes, la maison recèle de nombreux trésors comme son salon au plafond peint à la main ou ses vues sur la baie bleu turquoise. Des maisons d’hôtes complètent cette résidence principale. Une salle de cinéma, une table de billard et un baby-foot animent la vie de la maison et empêchent de se sentir isolé. Pour rejoindre cette île, c’est assez folklorique, il faut utiliser la piste d’atterrissage de l’île voisine, Norman’s Cay, connue pour avoir servi de point de relais à Pablo Escobar pour importer de la cocaïne aux États-Unis. L’île est ensuite à quelques kilomètres en bateau de Norman’s Cay. Le propriétaire peut d’ailleurs garer son yacht dans la marina privée située à l’entrée de l’îlot. Concernant sa consommation d’électricité, l’île est alimentée par l’énergie solaire avec des générateurs diesel en secours.

Une moins-value sur son précédent achat

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur de Subway ou de Jeanne d’Arc se sépare de son patrimoine immobilier ces dernières années, faisant face à des difficultés financières. Il a vendu il y a deux ans sa maison hollywoodienne de 475 mètres carrés, achetée pour plus de 13 millions de dollars. Cette demeure appartenait auparavant à l’acteur Ben Hur. Luc Besson aurait perdu un million d’euros lors de la vente de son bien. Il a aussi vendu ses parts dans une société de marchand de biens immobiliers, B&C France, pour 7 millions d’euros. Le porte-parole de Luc Besson a expliqué à L’Informé que le producteur a été « i ncité par une agence à mettre l’île sur un site pour ‘créer’ une valeur de marché ».

Luc Besson aurait en fait besoin de rentrées d’argent urgentes. Ses dernières réalisations n’ayant pas retrouvé le chemin du succès, il devenait de plus en difficile de maintenir son train de vie des années fastes. Valérian et la Cité des mille planètes notamment qui a coûté 200 millions d’euros, n’a pas été rentable. Anna , sorti en salles en 2019, n’a réalisé que 750.000 entrées, loin des scores en millions de spectateurs auxquels Luc Besson était habitué. Dogman, sorti en 2023, poursuit cette descente aux enfers, n’ayant attiré que 290.000 personnes. Des pertes sèches qu’il lui faut désormais combler.