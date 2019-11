Loyers impayés: la garantie Visale séduit enfin les propriétaires

Cette caution gratuite pour le bailleur couvre les locataires de moins de 30 ans et les nouveaux embauchés au-delà de cet âge. Depuis le début d'année, les souscriptions s'envolent.

En matière de location, les propriétaires sont rarement friands de dispositifs publics. La garantie Visale, qui permet de s'assurer gratuitement contre les impayés, est en train de faire mentir ce précepte. Le nombre de locations visale s'est envolé depuis le début d'année selon Action Logement qui pilote le dispositif. Près de 115.000 locataires ont bénéficié de ce dispositif en 2019. C'est plus de la moitié des 200.000 souscriptions engrangées depuis le lancement du dispositif en 2016.

La raison de cet engouement soudain? Le dispositif, gratuit et entièrement accessible en ligne, a été modifié en 2018 afin de mieux répondre aux besoins des bailleurs. «Il est aujourd'hui plus lisible et sécurise mieux les propriétaires», confirme Jérôme Drunat, directeur général de l'Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL), filiale d'Action logement.

Tous les locataires de moins de 30 ans

La couverture porte désormais sur 36 mois pendant toute la durée de location (et non plus les 3 premières années). Depuis février 2019, le dispositif protège également le bailleur en cas de dégradation de logement. «Avec ces deux modifications, les lacunes de départ ont été comblées», estime Pierre Hautus, directeur de l'association de défense des propriétaires Unpi.

Le dispositif, plus large, vise désormais tous les locataires de moins de 30 ans et au-delà, les salariés embauchés depuis moins de 6 mois (CDD, intérim, intermittence, CDI en périodes d'essai ...). Viennent s'ajouter à cette liste les utilisateurs du nouveau bail mobilité, le contrat de courte durée lancé l'année dernière par le gouvernement. Les plafonds de location ont été rehaussés à 800 euros pour un étudiant en Ile-de-France (600 euros ailleurs) La limite est fixée à 1500 euros pour les actifs pour Paris et sa région et 1300 euros sur le reste du territoire.

Afin de séduire, le dispositif mise aussi sur la simplicité. C'est au candidat locataire qu'il revient de faire la demande de visa en fournissant ses justificatifs. À son obtention (il faut compter deux jours), il transmet son numéro de dossier à son futur bailleur qui doit renseigner les références du visa afin d'obtenir le contrat de cautionnement.

16% des contrats via des administrateurs de biens

Bien que l'accès à cette offre ait été élargi, cette garantie n'a pas vocation à concurrencer les garanties loyers impayées (GLI) classiques (et payantes). «94% des locataires certifiés ne répondent pas aux critères des assurances impayées traditionnelles, à savoir un CDI et trois fois le montant du loyer», rappelle Jérôme Drunat. Et à la différence des GLI, qui exigent que le loyer ne dépasse pas 30% du salaire du candidat, Visale va jusqu'à 50%.

Le dispositif commence à trouver sa place du côté des professionnels. Un partenariat a été noué cet été entre Action logement et des fédérations comme la Fnaim et l'Unis pour accélérer ce déploiement. «Les agents perçoivent une rémunération lorsque les propriétaires souscrivent une assurance impayée par leur entremise. Ils bénéficieront d'une rémunération équivalente à la signature pour les contrats Visale», raconte Jean-Marc Torrollion, le président de la Fnaim. Aujourd'hui 16% des contrats sont proposés par les administrateurs de biens selon Action Logement.