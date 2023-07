Louer un logement meublé plutôt que vide est deux fois plus rentable

Ce sont dans les villes universitaires et les grands pôles économiques qu'on a le plus de chance de trouver un locataire quand il s'agit de logement d'une ou deux pièces. (Schluesseldienst / Pixabay)

En transformant un logement vide en meublé, on s'assure une meilleure rentabilité financière. Encore faut-il prendre quelques précautions.

Passer d'un logement vide en location à un meublé permet d'augmenter la rentabilité du bien. Mais il y a des précautions à prendre, avertit Maud Velter, co-fondatrice de Jedéclaremonmeublé.com, spécialiste de la fiscalité du meublé, rapporte Capital .

Il faut d'abord s'assurer qu'il existe une demande de biens meublés dans votre secteur. Ce type de logements est surtout recherché par les étudiants et les professionnels qui accomplissent des missions. Ce sont dans les villes universitaires et les grands pôles économiques qu'on a le plus de chance de trouver un locataire quand il s'agit de logement d'une ou deux pièces.

Des équipements obligatoires

Il faut bien sûr que le logement soit attractif et bien équipé avec un mobilier fonctionnel et une décoration sobre qui peut plaire au plus grand nombre. Les équipements obligatoires sont indiqués dans un décret. Le locataire ne doit pas avoir de soucis et doit juste apporter ses effets personnels.

En passant d'une location vide à une location meublée, le statut fiscal évolue. Les revenus locatifs ne sont plus imposés dans la catégorie des revenus fonciers, mais dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Une situation plus avantageuse, encore faut-il vérifier que cela ne remet pas en cause les avantages de la location vide. Pour passer d'un logement vide à un meublé, il ne faut pas voir imputé de déficit à la location vide au cours des trois dernières années. Aussi, vous perdrez l'avantage fiscal obtenu dans le cas où vous louez en meublé alors que vous vous étiez engagé à louer un logement vide.

La fiscalité avantageuse

A noter que les recettes tirées d'un bien meublé détenu par une SCI ne doivent pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires, sans quoi, il faudra prévoir de payer l’impôt sur les sociétés. Les loyers des meublés sont certes plus élevés mais les charges sont également plus conséquentes.

La vacance du bien est aussi plus fréquente. Le meublé tire sa bonne rentabilité de la fiscalité avantageuse qui est associée. En optant pour le régime réel d’imposition, vous pouvez déduire toutes les charges liées à la location et d'amortir la valeur du logement. La rentabilité moyenne est en règle générale deux fois supérieure à celle d’une location vide.