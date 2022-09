Louer ses meubles au lieu de les acheter, un bon plan?

Études, mission professionnelle, arrivée du premier enfant... Autant de situations qui impliquent de déménager régulièrement.

L’idée vous paraît saugrenue? Et pourtant, elle est plutôt répandue lorsqu’il s’agit d’un film que l’on regarde sur Netflix, via un système d’abonnement mensuel, au lieu de l’acheter en DVD. L’enseigne Décathlon s’est même récemment lancée dans la location d’équipements sportifs afin d’en faire profiter ses clients le temps d’une journée, d’une semaine ou de plusieurs mois contre un abonnement mensuel. De la même manière, vous pouvez louer un lit, une bibliothèque, des articles de décoration ou de l’électroménager, comme l’explique Ouest-France . Le concept existe depuis une dizaine d’années en France alors qu’aux États-Unis il est né il y a plus de 50 ans.

Évidemment, ce n’est pas une solution idéale pour toutes les situations. Mais si vous êtes étudiant et que vous ne restez que quelques mois dans une ville ou si vous êtes en mission professionnelle pour un semestre ou que vous attendez un enfant et que vous avez besoin de quelques meubles bébé, le temps que votre enfant grandisse, cette solution peut être adaptée à vos besoins. De même si vous exercez la profession de militaire et que vous êtes amenés à déménager régulièrement.

« J’ai créé la société car je me suis aperçue que la vie est faite d’étapes: arrivée d’un enfant, études, mutations... Ce sont des moments temporaires au cours desquels on se lance dans des processus logistiques incroyables: l’achat de ses meubles, leur réception, leur montage... La location de mobilier m’apparaissait comme une solution plus pratique, plus souple, plus responsable », explique Estefania Gonzalez de Ubieta, fondatrice de Loc and Roll, entreprise spécialisée dans la location de meubles, déco, équipement pour la maison implantée dans 25 départements français.

Dépôt de garantie et acompte

Vous pouvez trouver du mobilier bien sûr mais aussi de la vaisselle, un aspirateur ou encore des meubles de jardin. Une fois votre sélection faite, un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer et un acompte de 50% du montant du loyer sont requis. Vos meubles seront ensuite livrés entre 10 jours et deux semaines après la commande.

Si l’on prend l’exemple d’un lit à barreaux pour bébé, comptez un peu de plus de 11 € par mois pendant 24 mois ou presque 8 € pour 36 mois, le montant du loyer diminuant avec la durée. L’abonnement est proposé pour une durée de 1 mois à 5 ans. Même principe chez Orent, une autre société spécialisée dans la location de meubles. Comptez 13 € pour une prestation similaire sur une période de deux ans et environ 11 € sur une période de trois ans.

À l’achat, ce genre de mobilier est vendu entre 100 et 200 € selon les enseignes. L’intérêt de la location ne saute alors pas aux yeux mais la livraison, le montage et la reprise de l’ancien mobilier sont inclus dans le prix de la location, un service clé en main. Ce qui fait grimper la note certes mais permet d’éviter les coûts liés aux transports et au stockage de meubles. «Nos clients ont l’usage des meubles sans les contraintes », résume Estefania Gonzalez de Ubieta. Le mobilier, une fois repris, sera utilisé par une autre personne. « Une économie circulaire permettant de rallonger la durée de vie du meuble », selon la fondatrice de Loc and Roll.

Mais n’est-t-il pas plus rentable pour un étudiant par exemple ou un expatrié de louer un bien déjà meublé plutôt que de se lancer dans la location de meubles? « Cela revient au même, en termes de coût. Les biens meublés sont plus chers que les non meublés donc ils entraînent déjà un surcoût. Si on loue un non meublé et qu’on l’aménage soi-même, on arrive au même prix. D’autant plus qu’un meublé ne sera pas forcément doté des produits qui vous plaisent », assure Estefania Gonzalez de Ubieta.