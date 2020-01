Loué sur Airbnb, son appartement a servi au tournage d'un film porno

Une jeune propriétaire a découvert qu'un film pornographique avait été tourné sans autorisation dans le logement qu'elle loue. Elle réclame une indemnisation pour préjudice moral.

C'est un sacré choc qu'a eu une propriétaire. En partant à son travail, la jeune femme de 35 ans apprend que des voisins se sont plaints auprès du gardien pour des faits qui se sont passés dans son appartement. «Ils ont été dérangés par des nuisances sonores importantes d'ordre sexuel», précise-t-elle. Stupéfaite, elle repère sur le site pornographique Jacques et Michel une «vidéo de 50 minutes». Elle reconnaît l'intérieur de son logement et sa terrasse où plusieurs scènes ont été tournées au vu des voisins. Info de taille: le film a été vu plus de trois millions de fois (!)

Au départ pourtant, il ne s'agissait que d'une simple location touristique. En octobre 2017, la propriétaire loue pour cinq jours sur Airbnb son logement de 45 m² (loi Carrez) situé au 7e étage d'un immeuble campé entre les quartiers Auteuil et Porte de Saint-Cloud (16e arrondissement de Paris). «Nos échanges se sont bien passés, la locataire était très courtoise et aimable et rien ne laissait présager ce qui allait arriver», raconte la propriétaire. La «gentille» locataire se révèle être, en réalité une actrice pornographique qui a tourné dans le film en question (voir l'illustration principale).

La propriétaire fait venir un huissier pour constater les faits et porte plainte contre la société de production. Elle contacte également Airbnb qui lui a versé une indemnité de 3740 euros au titre des dommages matériels. «Ils ont considéré qu'il s'agissait d'un simple incident. C'est pourtant très grave! Est-ce normal qu'un film pornographique, vu par des millions de personnes, ait été tourné dans mon appartement sans son accord?», dénonce la propriétaire. Cette indemnité compense toutefois largement les frais engagés: rachat d'un nouveau canapé, d'un nouveau tapis et nettoyage des housses du canapé.

Après avoir perdu en première instance en décembre 2017, la propriétaire change d'avocat qui lui conseille de porter plainte également contre l'actrice. Le procès doit avoir lieu l'année prochaine. Concernant Airbnb, il a prévu de lui envoyer une mise en demeure pour réclamer des dommages pour «préjudice moral et atteinte à la vie privée». «Airbnb doit changer sa politique et prendre en compte, dans sa garantie hôte, les préjudices moraux et l'atteinte à la vie privée». Cette affaire en rappelle une autre récente: à Cannes, des propriétaires ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que leur appartement, loué sur Airbnb, avait servi à des réseaux de prostitution, selon un reportage de TF1..