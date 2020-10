Logement: les Français plébiscitent l'étalement urbain

Les Français sont favorables aux bâtiments bas quitte à favoriser l'étalement urbain que le gouvernement cherche à limiter.

C'est un des grands débats liés à l'habitat de demain: faut-il construire des immeubles hauts ou bas? Dit autrement, faut-il favoriser ou pas l'étalement des villes? Sur cette question, le gouvernement et les Français sont opposés.

L'exécutif soutient la densification des villes pour contrer le grignotage des terres agricoles et la détérioration de la biodiversité. Dans le cadre du plan de relance, une aide à la densification, de 350 millions d'euros au total, sera d'ailleurs mise en place à partir du 1er janvier 2021 pour les maires qui lanceront des projets limitant l'étalement urbain.

A contrario, les Français, dans leur grande majorité, sont, eux, favorables à la construction de bâtiments bas (moins de six étages) ou de maisons individuelles quitte à ce que les villes s'étalent. Ce sont les seniors (plus de 60 ans) qui partagent le plus cet avis (80% d'entre eux), selon un sondage réalisé par Ipsos pour la Fédération des ascenseurs. Du côté des jeunes, s'ils sont certes plus favorables que leurs aînés à la construction de bâtiments hauts (41% contre 20%), ils approuvent majoritairement l'étalement des villes (59%).

Pourquoi cette prise de position à contre-courant de l'air du temps? Pour Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut de management pour les services immobiliers, «les Français sont schizophrènes. Ils veulent des maisons individuelles et en même temps plus d'espaces. Nous devons leur expliquer pourquoi l'étalement n'est pas une solution au contraire de la surélévation et de la densité».

Le président de la Fédération des ascenseurs a également sa petite idée sur la question. «Ce plébiscite de l'étalement s'explique, à mon sens, par une méfiance envers la ville actuellement conçue, affirme Guillaume Fournier Favre. Il faut réconcilier les Français avec la ville en leur proposant des services mixtes, plus adaptés aux enjeux de demain et proches de leur logement. Aujourd'hui, les Français veulent tout très vite et très simplement». «Pour pouvoir jouir de la ville, encore faut-il pouvoir avoir envie d'y circuler! L'habitat doit être pensé dans une logique de services mais aussi de confort et de désir, conclut Serge Guérin, sociologue et cofondateur des États généraux de la séniorisation de la société. La ville doit être un lieu de vie».