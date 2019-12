Logement: le Prêt à taux zéro finalement maintenu partout en France

La version finale du projet de budget 2020 confirme la prolongation du prêt à taux zéro dans les zones périurbaines et rurales. Ce qui n'était pas prévu à l'origine.

C'est la fin d'un long feuilleton qui aura connu plusieurs rebondissements. Le Prêt à taux zéro, qui devrait prendre fin le 1er janvier 2020 dans les zones détendues, a finalement été prolongé pour l'année prochaine. L'adoption définitive de la loi de finances ce jeudi a confirmé ce maintien. «La large mobilisation du réseau FFB (Fédération française du bâtiment) et des parlementaires a permis de redonner une véritable tonalité politique à la question de la primo-accession sur des territoires où elle constitue souvent la condition d'une première installation ferme», se réjouit Jacques Chanut, président de la FFB.

La version initiale du projet de loi de finances prévoyait en effet la suppression du PTZ dans les zones périurbaines et rurales. Contre l'avis du gouvernement, les députés ont adopté un amendement en faveur de sa prolongation pour un an, déposé entre autres par le député LREM Mickaël Nogal. Un article adopté conforme ensuite par le Sénat et auquel le gouvernement ne s'est finalement pas opposé. «Il est temps d'évoluer vers un paramétrage plus fin des aides au logement, qui tienne davantage compte des besoins et des réalités territoriales, un véritable zonage de projets», a déclaré Grégory Monod, président de LCA-FFB, qui représente les constructeurs et les aménageurs.

Cette prolongation constitue un sacré soulagement pour les propriétaires ou futurs acquéreurs de logements neufs situés dans les villes des zones B2 et C. «Plus d'un PTZ sur deux (53%) accordés en 2019 l'ont été pour l'achat d'un logement neuf au sens large, explique Jérôme Robin, directeur général de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. Les maisons représentent 53% des biens qui ont été financés avec l'aide d'un PTZ». Ils pourront encore bénéficier de cette aide de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un soutien non négligeable pour acquérir un logement même si, dans un contexte de taux très bas, emprunter à 0% apparaît moins impactant que lorsqu'ils étaient très élevés.

Prenons l'exemple d'un couple avec deux enfants, qui gagne 2750 euros par mois à deux. Ils souhaitent acheter un appartement à 200.000 euros à Saint-Étienne. Ils empruntent 160.000 euros sur 25 ans à 1,4% et bénéficient d'un PTZ de 40.000 euros sur 25 ans avec un différé d'amortissement de 15 ans. Au final, grâce au PTZ, ils remboursent chaque mois 752 euros contre 790 euros s'ils n'en avaient pas bénéficié, selon Vousfinancer. Surtout, ils économisent plus de 10.000 euros sur le coût total du crédit. «La valeur ajoutée du PTZ est le différé de remboursement: on ne commence à le rembourser qu'au bout de 5 à 15 ans en fonction de ses revenus, explique Sandrine Allonier, de Vousfinancer. Malgré ce lissage, cela allège les mensualités et permet ainsi à des Français de devenir propriétaires. Un enjeu essentiel en pleine réforme des retraites».