Logement: 1 Français sur 7 endure 20 jours de canicule par été

Près de 1,2 million de personnes très modestes vivent dans des logements mal isolés et donc très exposés à la canicule, selon l’Insee.

Un Français sur 7 vit avec 20 jours de canicule par été. Sans mauvais jeu de mot, le chiffre fait froid dans le dos. C’est la conclusion d’une étude récemment publiée par l’Insee . Et à en croire l’institut de la statistique, cette situation pourrait empirer dans le futur. « Les simulations climatiques les plus récentes confirment qu’au cours des étés des trois prochaines décennies, le nombre de jours et de nuits anormalement chaudes augmentera ». Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie sont les plus exposées, selon l’Insee.

Ces fortes chaleurs fragilisent la santé des personnes les plus vulnérables ainsi que la structure des logements où ils résident. Des biens mal isolés pour la plupart car leurs occupants, au nombre d’1,2 millions, soit 13% des personnes très modestes, affirme l’Insee, vivent sous le seuil de pauvreté ( 1102 euros par mois ) et n’ont pas les moyens de réaliser les travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique de leur logement . « Les gens qui ont le moins de moyens sont en même temps ceux qui sont le plus exposés », confirme Pascal Demurger, directeur général de la Maif. Parmi eux, 510.000 personnes habitent dans des régions qui, en outre, « sont les plus exposées aux anomalies de chaleur nocturnes ». En 2022, environ un foyer sur 20 a été concerné par un sinistre climatique, selon la Maif.

Une situation d’autant plus critique qu’elle s’accompagne d’une pénurie des matériaux de construction, du fait de l’envolée du prix des matières premières, liée à la guerre en Ukraine. Les ménages ont ainsi des difficultés pour trouver un couvreur ou des tuiles dans le cas où leur toit a été endommagé par une tempête. À cela s’ajoute la multiplication des risques climatiques (inondation, canicule, érosion...) qui entraîne une envolée du prix de l’assurance habitation. « Tous les 5 ans, le coût des risques climatiques est multiplié par 2 , souligne Pascal Demurger sur France 5 (à partir de 28 minutes) . Si nous n’agissons pas, à un horizon 2050, le monde sera devenu inassurable ».