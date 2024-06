Locaux d'activités en Île-de-France : Bilan ImmoStat au 1er trimestre 2024

Les derniers indicateurs Immostat concernant le marché des locaux d’activités en Île-de-France ont été récemment publiés et commentés par Elodie Marchand, co-directrice du pôle industriel chez BNP Paribas Real Estate Transaction France. La demande placée auprès des utilisateurs ainsi que les montants engagés par les investisseurs sur ce secteur de l’immobilier tertiaire s’affichent en recul marqué, avec toutefois un meilleur score sur certains sous-segments. Une bonne nouvelle à noter toutefois dans ce contexte morose : pour la 1ère fois depuis 3 ans, le taux prime de cette typologie d’actifs s’inscrit en baisse.

230.000 m 2 commercialisés au 1 er trimestre 2024

Avec 230.000 m² commercialisés depuis le début de l'année (hors Data Centers), la demande placée pour les locaux d'activités franciliens accuse un repli d'environ 15% par rapport au 1 er trimestre 2023. Toutefois, certains segments résistent mieux que d'autres, constate le groupe d’experts immobiliers ImmoStat.

« Malgré des conditions de financement contraignantes (taux d’emprunt, niveau de fonds propres demandé…) et une forte hausse des prix ces trois dernières années, les ventes de locaux d'activités, qui représentent 40% du volume trimestriel, progressent de 10% », souligne Elodie Marchand. « A contrario, les prises à bail accusent un retrait d'environ 25% sur un an ».

L'offre neuve séduit les utilisateurs grâce aux récentes livraison

Sur le front de l'offre, c'est le neuf qui tire son épingle du jeu avec 500.000 m² disponibles.

« En raison de la livraison de plusieurs parcs d’activité, si l’offre neuve représente 500.000 m² (soit près de 30% de l’offre à un an), elle pourra bénéficier de l’attrait des utilisateurs qui reste fort pour les bâtiments de dernière génératio n. En effet, la bonne commercialisation de ces parcs, en ligne avec la moyenne quinquennale, a permis d’absorber une partie de ce stock», commente Elodie Marchand.

Ce n'est pas le cas pour l'offre de seconde main qui, pénalisée par un volume de commercialisation en baisse de 20% conjugué aux libérations de locaux par les utilisateurs, voit son stock augmenter de 10% en trois mois seulement.

234 millions d'euros investis au 1er trimestre, une baisse à relativiser

Au total, 234 millions d'euros ont été investis dans la classe d'actifs des locaux d’activités franciliens depuis janvier, en recul de 30% sur un an. Un chiffre qui est néanmoins à nuancer lorsqu’on le compare à la moyenne des cinq dernières années, la baisse n'étant alors plus « que » de 17% .



Après plusieurs trimestres de décompression, le taux prime pour les locaux d'activités franciliens se tasse pour la première fois depuis trois ans, autour de 5,35%. Un niveau qui reflète selon Elodie Marchand « des transactions actées 4 à 6 mois plus tôt ».

Si -selon les dernières prévisions- la première baisse des taux directeurs de la BCE pourrait intervenir dès le mois de juin , « nous n'anticipons pas de nouvelle compression du taux prime à court terme, le temps que le marché se stabilise », prévient néanmoins la co-directrice du pôle industriel chez BNP Paribas Real Estate .