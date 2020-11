Locations Airbnb: la menace d'amendes contre les fraudeurs se précise

Le propriétaire d'une résidence principale a été assigné par la mairie de Paris qui l'accuse d'avoir loué son bien plus de 120 jours en 2019.

Fin septembre, Ian Brossat avait annoncé la couleur à l'encontre des loueurs Airbnb qui ne respectent pas les règles. À peine la Cour de justice européenne (CJUE) avait-elle validé la loi française destinée à réguler la location d'appartements pour de courtes durées que l'adjoint d'Anne Hidalgo s'était engouffré dans la brèche. «Nous allons récupérer toutes les amendes pour les locations illégales qui étaient gelées», avait déclaré Ian Brossat. À l'époque, l'élu communiste, chargé du logement, avait évoqué «plusieurs centaines de milliers d'euros» qui pourront «financer des postes de contrôleurs supplémentaires».

Mais Ian Brossat s'était quelque peu avancé. Pour que ces sanctions financières soient appliquées, c'est à la justice française de trancher. Contactée par Le Figaro, la mairie de Paris affirme que «le jugement de la Cour de cassation sera rendu en janvier». «En attendant, aucune amende ne sera infligée», promet-on dans l'entourage d'Anne Hidalgo.

Et pourtant, la mairie de Paris n'a même pas attendu la décision de la Cour de cassation et a déjà mis la pression sur les propriétaires indélicats de résidences principales. «Je viens de recevoir une première assignation pour un client. L'audience est prévue ce jeudi 19 novembre», affirme Lorène Derhy, avocate spécialiste de la location saisonnière. Le propriétaire, à qui il est reproché d'avoir loué son logement plus de 120 jours en 2019 - ce qui est interdit par la loi - risque une amende de 10.000 euros, comme le prévoit l'article L 324-1-1 du code du tourisme, selon l'assignation dont Le Figaro a pris connaissance. Sans compter 2000 euros de frais d'avocat à rembourser (article 700 du code de procédure civile).

Dans ces conditions, l'avocate du propriétaire demandera le report du jugement à une date ultérieure à la décision de la Cour de cassation. Mais rien ne dit qu'il sera accepté. «Jusque-là, la Ville de Paris n'assignait que des propriétaires de résidences secondaires, explique Lorène Derhy. C'est une première pour les propriétaires de résidence principale». L'avocate estime que le sursis à statuer sera a priori accepté car «l'article sur lequel la mairie se base pour attaquer les propriétaires de résidences principales (L324-1-1 du code du tourisme) est lié à celui pour les résidences secondaires (L631-7 du code de la construction et de l'habitation)».

Dans le cas contraire, la Ville de Paris peut voir son action rejetée par la justice si le présumé fraudeur parvient à démontrer qu'il a été contraint de louer sa résidence principale plus de quatre mois. Et ce, pour l'un des quatre motifs suivants: «problème de santé, obligation professionnelle ou cas de force majeure» (article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Ou tout simplement si la mairie de Paris n'arrive pas à faire la preuve de l'infraction ou a contrario si le propriétaire parvient à démontrer qu'il n'a pas loué son logement plus de 120 jours par an.