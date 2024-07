Location : trouver un logement devient plus facile dans ces grandes villes françaises

Le marché de la location est moins tendu dans de nombreuses agglomérations françaises. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Si depuis quelques années, la crise du logement rend la location difficile dans la plupart des agglomérations françaises, la situation semble s'améliorer dans certaines villes. Depuis un an, il devient de plus en plus aisé de trouver un logement dans certaines villes, selon un « tensiomètre » publié ce lundi 15 juillet par Capital avec le spécialiste de l’étude des marchés immobiliers Yanport.

Ensemble, ils ont mis au point un indicateur permettant de mesurer chaque trimestre la tension locative dans 81 villes ou arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Cette étude permet donc de mesurer le rapport de force entre la demande de location et l’offre disponible. Les notes vont de -100 à 100, du moins tendu au plus tendu.

Marseille et Montpellier à nouveau accessibles

Parmi les villes où la tension locative est la moins forte, on trouve par exemple Villeurbanne, dont l’indice est passé de +17,5 points à -6,95 points sur un an. À Marseille, la tendance est encore plus forte dans certains arrondissements. Le 15e est ainsi passé de +16,97 points au 2e trimestre 2023 à -15,4 points un an plus tard. Citons aussi Montpellier, qui passe de +26,75 points à -6,93, ou encore Bordeaux (de 10,33 à -7,22).

En revanche, dans de rares secteurs, la tension locative s'est aggravée. C'est par exemple le cas dans le 2e arrondissement de Paris (de 24,16 à 40,14) ou à Clermont-Ferrand (de -3,17 à -2,07).

Ce tensiomètre est établi en fonction de trois paramètres : le volume d'annonces sur les plateformes dédiées, la durée de publication moyenne des annonces et le taux de révision des prix de location. Des notes inférieures à -20 points ou supérieures à +20 points indiquent un fort déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché locatif.