Location meublée : les contraintes fiscales passées sous silence

Vide ou meublée, la location de logement ne subit pas les mêmes règles de déclaration fiscale. (© Shutterstock)

La location meublée, lorsqu’elle est préférée à la location vide, contraint le bailleur à un nouveau calendrier et à des déclarations fiscales de nature différente. La prochaine échéance en vue est le 18 mai 2022.

Si vous avez décidé, en tant que propriétaire, d’arrêter de faire de la location vide pour lui préférer la location meublée, plus rémunératrice et souvent plus avantageuse fiscalement, vous ignorez peut-être que vos obligations déclaratives en matière fiscale changent avec cette modification de statut.

Choisir entre micro-BIC et régime réel

En louant en meublé, vous n’êtes plus soumis au régime fiscal des revenus fonciers. L’activité est considérée comme commerciale et elle entre dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Dans la majorité des cas, ce régime, plus complexe sur le plan administratif et comptable, permet de réaliser des économies d'impôts. Mais les bailleurs qui ont débuté une activité de location meublée en 2021, et en fait aussi en 2022, doivent choisir leur régime d’imposition - en micro-BIC ou au régime réel.

«Le régime du micro-BIC offre un abattement forfaitaire de 50% sur les loyers encaissés. Seule la moitié de ces revenus est ainsi soumise à l’impôt», rappelle Christine Valence, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée.

S’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 23.000 euros mais inférieur à 72.600 euros, ils peuvent aussi toujours choisir le régime du micro-BIC.

L’avantage du micro-BIC, c’est donc la simplicité. L’inconvénient, c’est que la situation n’est pas