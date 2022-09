Location : comment rédiger une annonce en bonne et due forme.

Des annonces de location pas toujours conformes (© Fotolia)

« Pour avoir un bon locataire, il faut être un bon propriétaire », confie un agent immobilier. Une bonne relation commence par une annonce claire, complète et légale. Marche à suivre.

Avec l’installation des étudiants, septembre est l’un des mois où les annonces de location affluent sur les sites Internet et dans la presse. A la lecture de certaines, on constate que toutes ne sont pas conformes. Le DPE et la surfaces manquent souvent, par exemple.

Ces petits arrangements avec la réglementation exposent les propriétaires à des amendes, à des départs rapides de locataires mécontents, voire à des actions en justice,.

Ce qu’il faut mentionner afin d’avoir une annonce irréprochable conforme aux législations en cours n’est pas de tout repos car les nouveautés s’enchaînent pour les propriétaires.

Les petites annonces réalisées par des professionnels ne posent pas de problème, celles déposées sur les sites Internet spécialisés d’annonces immobilières sont en principe à jour de la législation, en revanche sur certains sites d’annonces entre particuliers, il y a des manques qu’il est préférable de combler.

De nouvelles informations sont devenues obligatoires en 2022

Les plus anciennes nouveautés datent du début de l’année comme la mention de la classification du logement résultant du diagnostic de performance énergétique, les montants de dépenses théoriques de chauffage et l’année de référence du calcul, l’ajout d’une mention « Logement à consommation excessive » pour ceux étiquetés F ou G »