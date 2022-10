Location : 31% des loyers parisiens dépassent le plafonnement légal

Les célibataires et les locataires les moins aisés ou les plus jeunes sont les premières victimes de la pratique. Photo d'illustration. (Tumisu / Pixabay)

À Paris, près d’un tiers des annonces de location ne respecteraient pas l’encadrement des loyers. C’est ce que révèle une étude de la Fondation Abbé Pierre, publiée jeudi 27 octobre 2022, qui a cependant noté une légère diminution du phénomène.

La Fondation Abbé Pierre (FAP) a dévoilé la deuxième édition de l’observatoire de l’encadrement des loyers, jeudi 27 octobre 2022. L'étude relayée par Le Parisien révèle que 31 % des annonces de locations publiées à Paris entre août 2021 et août 2022 ne respectent pas l’encadrement des loyers. Un chiffre qui est tout de même en recul par rapport à l’année passée, quand 35 % des publications ne respectaient pas la règle.

Des petites annonces en ligne

« Cela va dans le bon sens même si l’amélioration reste lente. Cela nous laisse espérer une progression sensible dans les années à venir » , a commenté le directeur de l’observatoire. La fondation s’est appuyée sur les données collectées par l’extension Encadrement et provenant de 10 000 petites annonces consultées en ligne. Il s'agit d'un outil téléchargeable par tous depuis un navigateur Internet.

Le rapport révèle également le montant moyen du dépassement, qui atteint 192 euros par mois, contre 196 € en 2021. Cela représente « une ponction de 2 300 € par an pour les locataires qui les subissent » , a précisé la fondation. Le dépassement varie selon les arrondissements. Il est particulièrement important dans les quartiers les plus chers : +43 % dans le VIIIe et 46,3 % dans le XVIe contre 17,9 % dans le XIVe et 15,5 % dans le XIIIe. Les annonces non conformes sont particulièrement nombreuses dans l’Ouest et le centre parisien.

Les plus petits logement sont les plus touchés

Le dépassement des loyers par ailleurs beaucoup de la surface du bien. Pour les logements d'une surface de moins de 35m2, 70% des annonces sont en situation de dépassement, a indiqué le cofondateur de l’extension Encadrement. Il s’agit pourtant des surfaces les plus demandées par les jeunes, les célibataires ou encore les ménages les plus modestes.

Ces locataires subissent une « double peine » , a estimé Ian Brossat, adjoint d’Anne Hidalgo chargé du logement. Il entend bien faire évoluer la situation, notamment depuis que les maires peuvent contrôler et sanctionner les bailleurs ne respectant pas la loi. La Mairie de Paris a dit vouloir aider les locataires victimes de ces infractions dès que ceux-ci se feront connaître.