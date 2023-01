Livrets d'épargne réglementée : faites le plein !

Le Livret A est détenu pr 55 millions de Français. Le relèvement à 3% de sa rémunération au 1er février reduit l'écart par rapport à l'inflation. (© Fotolia)

Le taux du Livret A passe à 3% à compter du 1er février, net d'impôt et de prélèvements sociaux. Nos conseils pour faire des arbitrages et réaffecter votre épargne de précaution.

Du fait du niveau élevé de l'inflation, estimée à 5,2% par l'Insee en moyenne annuelle pour 2022, le gouvernement a relevé de 2 à 3% le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), à compter du 1er février.

C'est son meilleur niveau depuis août 2008 où il avait atteint 4%. La rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP), elle, sera portée de 4,6 à 6,1% (lire l'encadré). Dans le même temps, le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne a dynamisé les rendements des produits monétaires. Quelles conséquences en tirer pour votre épargne de précaution ?

Jusqu'à 22.950 euros de versement

Le Livret A est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ils sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois et versés en une seule fois le 31 décembre. Ils s'ajoutent au capital. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer. Le plafond de versement est de 22.950 euros.

Selon la Banque de France, l’encours moyen des Livrets A est de 5.800 euros. Mais la moyenne cache la relative concentration de ce support, puisque 14% des Livrets A ont un encours supérieur à 19.125 euros et représentent 55% des encours. La Caisse des dépôts évalue l’encours total des Livrets A à