Livret A, PEL, fonds en euros … à quels taux s’attendre en 2023 ?

Crédit photo : 123RF

Début 2023, les taux de l'épargne règlementée (Livret A, LDDS, LEP, PEL, CEL) devraient être révisés et les compagnies d'assurance vie vont annoncer le taux de rendement de leurs fonds en euros au titre de 2022. À quels taux faut-il s'attendre ?

Taux attendu pour le livret A et le LDDS : autour de 3,00 %

Le taux du Livret A et du LDDS est réglementé. La décision de changer le taux appartient au gouvernement. Pour prendre sa décision, il consulte le gouverneur de la Banque de France et se base sur une formule de calcul. Celle-ci correspond à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche et le taux ne peut pas être inférieur au taux plancher de 0,50 %. Au regard de cette formule, il est probable que le taux du livret A et du LDDS soit porté à 3 % le 1er février 2023.

Taux attendu pour le LEP : autour de 6,00 %

Le taux du LEP (livret d'épargne populaire) est lui aussi règlementé : il est égal au taux du Livret A, augmenté d'une majoration. Il rapporte actuellement 4,60 % et pourrait être porté à 6,00 % début 2023. Toutefois, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce taux attractif. En effet, le LEP est réservé aux Français dont les ressources sont limitées : son ouverture est conditionnée à un plafond de ressources. Il est par ailleurs plafonné à 7.700 euros.

Taux attendu pour le CEL : autour de 2,00 %

Le taux du CEL (compte épargne logement) est égal à 2/3 de celui du Livret A, arrondi au ¼ de point le plus proche. Si le taux du Livret A passe à 3,00 % le 1er février 2023, celui du CEL devrait donc s'établir à 2,00 %.

Taux attendu pour le PEL : autour de 2,00 %

Le taux du PEL dépend de sa date d'ouverture. Ainsi, les PEL ouverts depuis 2016 sont rémunérés à 1,00 %. Selon les estimations de la Banque de France, le taux pourrait passer à 2,00 % le 1er janvier 2023. Ce taux ne s'appliquerait donc qu'aux PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023.

Taux (2022) attendu pour les en fonds de l'assurance vie : entre 1,80 % et 2,00 % en moyenne

Début 2023, les compagnies d'assurance vie vont annoncer à leurs assurés le taux de rendement de leur fonds en euros au titre de l'année 2022. Avec la remontée des taux d'intérêt du Livret A, elles ont intérêt à servir rendement suffisamment attractif. Les experts estiment que le taux moyen devrait se situer entre 1,80 % et 2,00 %.