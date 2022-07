Livret A à 2% : "C'est mieux (...) mais le rendement reste négatif" estime un analyste

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, revient sur l'augmentation du Livret A de 1 à 2%.

Le taux d'intérêt du livret A va passer de 1 à 2% au 1er août a annoncé Bruno Le Maire, jeudi 14 juillet. ( AFP / DENIS CHARLET )

La hausse du taux du Livret A à 2% annoncée jeudi 14 juillet par le ministre de l'économie Bruno Le Maire fait de ce placement populaire l'un des plus intéressants du marché, explique à l'AFP Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Même si en prenant en compte l'inflation - mesurée par l'Insee à 5,8% sur un an en France en juin -, son rendement demeure négatif, nuance-t-il.

Cette nouvelle hausse est-elle surprenante?

Réponse: Non, elle est assez logique car elle correspond grosso modo à l'application de la formule. Dans le passé, il est arrivé que le gouvernement ne suive pas la formule, notamment en faveur des ménages. Mais dans le cas présent, il y a un dilemme entre "est-ce qu'il faut favoriser l'épargne populaire ou la consommation ?". On constate que quand le taux du Livret A augmente, les Français mettent plus d'argent dessus les mois qui suivent. La consommation étant déjà pénalisée par la hausse des prix, cela peut expliquer que l'arbitrage soit plutôt à 2% qu'à 2,2% par exemple.

Est-ce une bonne nouvelle pour les Français?

Oui et non. Certes, 2% c'est mieux que 1%, le taux en vigueur depuis le 1er février. De plus, par rapport aux autres placements qui existent sur le marché, c'est pas mal, surtout que c'est sans frais, sans impôts et sans risque. A titre de comparaison, les fonds euros de l'assurance vie sont, une fois les impôts pris en compte, autour de 1%, voire un peu en dessous.

Mais sur le long terme, les actions, avec leurs dividendes, restent un meilleur placement malgré les chutes récentes.

En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'avec une inflation à près de 7% (6,8% attendus en septembre selon l'Insee, NDLR), le rendement réel est négatif, c'est-à-dire que la valeur du montant du capital avec les intérêts s'amenuise au fil du temps , à un niveau plus vu depuis les années 1980, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Qui va payer cette hausse?

Le renchérissement du Livret A représente un coût pour les banques et pour la Caisse des dépôts et consignations (CDC) . Ces organismes vont devoir le répercuter, potentiellement à travers les taux d'intérêts pour les bailleurs sociaux, les collectivités locales ou pour les entreprises qui peuvent bénéficier, à certaines conditions, des crédits qui sont adossés aux ressources du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS, dont le taux est également réévalué à 2%).

Le risque c'est également que les banques essaient de compenser ce surcoût par une hausse des frais, pas sur le Livret A puisque c'est interdit, mais sur d'autres produits.