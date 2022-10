Liquidités : à quand le grand retour des livrets bancaires ?

Le taux des livrets bancaires reste sous celui de l'inflation. (© Flickr/jack/Bonner)

La hausse des taux d’intérêt n’a pas que des inconvénients. Elle fait revenir la rémunération des liquidités en territoire positif. Quel rendement l’épargnant peut-il espérer ?

La hausse des taux d’intérêt déplaît aux investisseurs en actions et aux emprunteurs, mais elle a fait revenir la rémunération de la trésorerie en territoire positif.

De 0,66% à plus de 2,5% pour l’interbancaire

Du fait des hausses récentes des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), le taux de rémunération du monétaire (ESTR) est revenu à 0,66%. Sur des durées plus longues, le taux de marché (Euribor) s’établit déjà à plus de 1% pour une durée de placement de 3 mois et à plus de 2,5% pour 12 mois.

Même si le taux réel reste négatif compte tenu du niveau élevé de l'inflation, la dégradation des perspectives économiques peut pousser les épargnants à alimenter leur épargne de précaution. Or si la hausse des prix rogne le pouvoir d'achat des Français, elle grignote aussi leur épargne. Comment l’épargnant peut-il alors profiter de ce retour du rendement sans risque ?

Rendez-vous le 1er février 2023

Pour ce qui est de la hausse à attendre, ce ne sera pas pour le moment du côté des livrets réglementés. La Banque de France a annoncé qu'il n'y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du Livret A en novembre, alors que le niveau de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt pouvaient le permettre. Si la hausse des prix a un peu reculé en septembre, elle reste en effet élevée, à 5,6% en rythme annuel selon l'Insee.

