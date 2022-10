Linky : Enedis assure qu'il n'y aura pas de coupure d'eau chaude à distance cet hiver

Selon Enedis, les clients ne seront pas impactés par les coupures des ballons d'eau chaude cet hiver. Illustration (955169 / Pixabay)

Il n'y aura aucune coupure d'électricité à craindre cet hiver pour ceux qui disposent d'un ballon d'eau chaude tient à préciser Enedis. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité va se contenter de désactiver le signal d’enclenchement des usages électriques pilotés entre 12 heures et 14 heures, comme l'autorise un arrêté paru au Journal officiel fin septembre. La mesure n'aura aucun impact, « ni sur le confort, ni sur la facture ».

Ceux qui possèdent un chauffe-eau ne doivent pas craindre de coupures d'électricité cet hiver, a tenu à préciser Enedis dans un communiqué publié ce lundi 3 octobre par Capital . Le gestionnaire de réseau réagit ainsi à un arrêté du 22 septembre 2022 paru au Journal officiel, repéré par l'UFC-Que Choisir , et qui portait sur le signal d’enclenchement des usages électriques pilotés.

5 millions de ménages concernés

L'arrêté va permettre à Enedis de désactiver temporairement ce signal qui permet d'enclencher des appareils comme les chauffe-eaux entre 11 heures et 15h30, et ce, du 15 octobre au 15 avril. Cela signifie que pendant ce laps de temps, Enedis peut couper l'alimentation électrique du cumulus. Cependant, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a prévu de le faire qu'entre 12 heures et 14 heures. Il a en ligne de mire le pic de consommation de la mi-journée.

Cette mesure vise donc précisément à éviter les coupures d'électricité en délestant le réseau. Le fonctionnement des chauffe-eaux électriques pendant cet horaire de forte demande représente 3 % de notre consommation nationale, nous apprend Que Choisir . Précisons que les clients concernés sont ceux équipés d'un compteur Linky et qui ont signé un contrat heures pleines/heures creuses, soit 5 millions de ménages.

Aucun impact sur la facture

Dans son communiqué, Enedis tient à rassurer, en précisant que l’arrêté du 22 septembre 2022 « ne porte aucunement sur des coupures d’électricité » . Le gestionnaire du réseau électrique français précise également que la mesure n'aura pas d'impact, « ni sur le confort, ni sur la facture » des clients concernés, « le tarif heure étant maintenu » .

Solution pour les clients : réactiver la chauffe du cumulus manuellement ou préférer programmer l'alimentation du ballon d'eau chaude sur les heures creuses de la nuit ou de l'après-midi/soirée.