Lille : La vente d'une maison est presque actée mais des squatteurs s'y sont installés entre-temps

La transaction doit être finalisée mi-août, mais la représentante de la propriétaire ignore si les acquéreurs pourront vivre sur place. (VIVIANE MONCONDUIT / Pixabay)

Une mère s'est récemment installée avec ses enfants dans une maison de Lille qu'elle a qualifiée d'« abandonnée » et dont elle a changé les serrures et aménagé le jardin. Le bien immobilier était en fait en vente et celui-ci a été acheté par un couple de retraités. La transaction doit être finalisée mi-août, mais la représentante de la propriétaire ignore si les acquéreurs pourront vivre sur place.

Une maison mise en vente à Lille a trouvé preneur, mais les acheteurs pourraient bien avoir du mal à investir les lieux à cause de squatteurs. Bérangère Fournier, qui gère les biens de la propriétaire, sa belle-mère, a constaté dimanche 19 juillet la présence d'intrus dans l'habitation située dans le quartier de Fives. Depuis, les occupants n'ont pas bougé, malgré la venue des forces de l'ordre, raconte La Voix du Nord.

De nouvelles serrures ont été posées

Le jour même de la découverte de l'occupation de la maison par une jeune femme inconnue et ses enfants, la belle-fille de la propriétaire a « immédiatement alerté la police. Les policiers sont arrivés vers 19 h mais sont repartis sans intervenir ». Bérangère Fournier s'est au passage aperçu que les serrures du logement avaient été changées. Elle a rapidement pris contact avec un avocat mais la situation n'a pas évolué depuis.

Cette dernière s'appuie sur l'article 226-4-2 du code pénal. La mère de famille qui habite désormais la maison lilloise en a affiché un extrait sur la porte, accompagné des coordonnées d'une avocate de la ville. L'occupante qui dit s'appeler Vanessa a écrit sur le message que le bien immobilier était « une maison abandonnée ». Le texte de loi cité décrit les procédures qu'il convient de respecter dans le cadre de l'expulsion des occupants d'un logement.

Des occupants bien installés

L'article précise que d'éventuelles « voies de fait sont punies de trois ans de prison et de 30 000 euros d'amende ». Dans la maison, « il n'y a pas que la dame et ses enfants, d'autres personnes viennent aussi tous les jours, ont témoigné des voisins. Ils ont planté des géraniums et ils entretiennent le jardin. Dernièrement, ils ont aussi installé une tonnelle ».

Des policiers ont évoqué « une bande bien organisée ». Bérangère Fournier s'inquiète également de l'avenir de la vente du bien, qui devait être conclue mi-août ainsi que du futur des acquéreurs, un couple de septuagénaires en retraite. « Ils ont vendu leur habitation actuelle. [...] Ils vont faire quoi si la maison est toujours occupée ? » s'interroge la belle-fille de la propriétaire.