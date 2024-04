Leur maison est trop grande et celle des voisins trop petite, alors ils échangent

Un agent immobilier a permis la rencontre d’un jeune couple comptant s’agrandir et de retraités à la recherche d’une maison avec moins d’entretien.

En général, les échanges de maisons c’est pour les vacances ... Dans le cas particulier, survenu à Saumur (Maine-et-Loire), c’est une transaction beaucoup plus durable. À la base, une histoire banale d’évolution des besoins de logements. D’un côté, une jeune famille comptant déjà un enfant et comptant s’agrandir se retrouve à l’étroit dans sa maison contemporaine de 67 m². Et de l’autre, un couple de jeunes retraités qui commencent à se sentir au large dans leur maison de 108 m² du début du 20e siècle, avec surtout son grand terrain de 1300 m², dont l’entretien devient pesant pour le mari.

C’est là qu’intervient une entremetteuse providentielle, comme l’a noté Le Courrier de l’Ouest . Véronique Bardy, conseillère immobilière dans le réseau Nestenn, à Saumur, avait en effet été approchée par Marion et Vivien, le jeune couple qui souhaitait faire estimer son bien pour le vendre. Et c’est elle qui a ensuite aiguillé vers eux, Odette et Patrick les retraités qui avaient mis en vente leur maison deux mois plus tôt, sans pour autant apposer de panonceau sur sa façade.

Rester sur place

Et comme les deux couples appréciaient ce secteur tranquille de Saumur et les relations nouées avec le voisinage, ils ne comptaient quitter les lieux, dans la mesure du possible. C’est ainsi que la transaction a pu se réaliser de la plus facile des manières avec un déménagement à 130 mètres de distance, pour passer d’une rue à sa perpendiculaire. «Notre maison n’a jamais eu le temps d’être présentée en ligne» , se félicite Marion auprès du Courrier de l’Ouest en spécifiant qu’une seule visite a suffi et qu’il n’y a pas eu de négociation sur le prix. Visiblement, les retraités se sont très bien accommodés d’un logement récent tandis que les jeunes parents apprécient l’ancien et surtout les perspectives de piscine, de terrasse et d’espaces de jeux offertes par le vaste terrain. Alors que la signature définitive de la vente ne doit avoir lieu que le 8 avril, les participants à cet échange de maison ont déjà noué des relations amicales qu’ils comptent entretenir.