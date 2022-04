Leur balcon menace de s'effondrer depuis trois ans, ils demandent le remboursement de leur loyer

Les habitants de l'immeuble réclame le remboursement de leurs loyers mais aussi la réalisation de travaux de consolidation. (Pixabay / AlexanderStein)

Un immeuble du quartier Sablon, à Metz (Moselle), rencontre des problèmes au niveau des terrasses. En 2019, la Métropole a pris un arrêté pour en interdire l'accès pour des raisons de sécurité. Les occupants du bâtiment attendent du bailleur qu'il réalise des travaux et qu'il rembourse les loyers payés depuis l'arrêté.

« L'accès d’utilisation et d’occupation des balcons en façade » est interdite. Ainsi en a décidé la Métropole de Metz (Moselle) qui a pris un arrêté de péril en avril 2019. Ce dernier contraint les occupants d'un l'immeuble situé dans le quartier Sablon à ne pas s'aventurer sur les terrasses qui sont en piteux état, rapporte Le Parisien samedi 2 avril. Désormais, les occupants du bâtiment construit dans les années 1960 réclament des travaux de consolidation et le remboursement de leurs loyers.



Le rapport d'expertise de ces terrasses demandé par la Métropole souligne un « risque de chute de personnes » qui pourrait être causé par une « rupture par corrosion de ces armatures pouvant remettre en cause la solidité des balcons » . Mais ni les plaintes, ni l'arrêté pris par la Métropole n'ont poussé l'office public de l'habitat de Metz (l'OPH), le bailleur de l'immeuble, à entreprendre des travaux de consolidation. Seule une cimentation des boites de terrasse a été effectuée.

Les aides de la CAF supprimées

Problème pour les locataires de l'immeuble, les aides au logement de la CAF ont été suspendues à la suite de l'arrêté. En effet, la CAF considère que, compte tenu de la situation administrative de l'immeuble, le bailleur ne peut pas réclamer de loyer. Il aura fallu plusieurs mois de discussions pour que l'OPH accepte de suspendre les loyers. Ce sera donc fait à partir de ce mois d'avril.

Mais les occupants réclament davantage. Ils veulent non seulement que des travaux soient effectués rapidement afin d'occuper à nouveau leur terrasse mais aussi que les loyers payés depuis l'arrêté soient remboursés.