Les tours Nuages auront droit à un lifting à 80 millions d’euros

Réalisés par l’architecte Émile Aillaud à partir de 1973, ces gratte-ciel de Nanterre soufrent de diverses dégradations et offrent de piètres performances énergétiques.

Plus de 80 millions d’euros ont été officialisés mardi sur le vaste projet de rénovation de plusieurs quartiers de Nanterre dont des célèbres Tours Nuages, édifiées par l’architecte Emile Aillaud entre 1973 et 1981, qui se dressent derrière le quartier de La Défense. «La plus grosse opération de rénovation urbaine des Hauts-de-Seine» , selon les mots de son préfet Laurent Hottiaux, vise trois quartiers de Nanterre dont le Parc Sud.

En son sein se trouvent «Les Tours Nuages», soit dix-sept tours arrondies aux mosaïques colorées de tons pastel, symboles des grands projets construits pour les classes populaires de la banlieue parisienne. En 2008, elles ont reçu le label «Patrimoine du XXe siècle» du ministère de la Culture. Cet ensemble architectural remarquable pâtit toutefois de dégradations liées au temps, les mosaïques des tours se détachant et les bâtiments n’étant plus aux normes thermiques en vigueur. Le quartier souffre en outre d’un manque de mixité sociale, avec une part de logements sociaux très importante «qui va diminuer» , a promis le préfet qui a rappelé que le taux de chômage chez les jeunes résidents pouvait atteindre 40%.

Ferme urbaine

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ( ANRU ) finance en partie ce vaste chantier, à hauteur de 100 millions d’euros, un levier qui «va permettre 341 millions d’euros d’investissements, tous financeurs confondus, sur les quartiers», a répété le préfet Laurent Hottiaux lors de la signature mardi du second volet du projet, soit 81,6 millions d’euros. Ce plan «d’ampleur», qui a démarré en 2018 à Nanterre, prévoit la rénovation de milliers de logements, et l’accueil dans certaines tours de locaux d’activité avec des opérations de relogement des habitants, a souligné le maire de la Ville Patrick Jarry, lors d’une conférence de presse. Un tiers-lieu/médiathèque et une ferme urbaine sont également prévus.