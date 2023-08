Il y a seulement 3 ans, on les qualifiait « d’historiquement bas » ... Observés en octobre 2020, avec des moyennes de 1% sur 10 ans, 1,15% sur 15 ans et 1,35% sur 20 ans, les taux d’emprunt immobilier ont, depuis, inversé la tendance avec brutalité. Ils pourraient atteindre 4%, d’ici la fin de l’été, voire 5% d’ici la fin de l’année...

Les taux immobiliers continuent leur hausse -iStock-fizkes

Tous les facteurs sont réunis pour que ça continue à grimper !

Selon les données du courtier en crédit « Vousfinancer », les taux moyens continuent lentement mais sûrement à progresser... De 3,45% en juin, ils sont passés, en juillet, à 3,75% sur 15 ans, 3,90% sur 20 ans et 4,2% sur 25 ans. Or, les trois facteurs principaux impactant les taux : l’inflation, la hausse des taux directeurs de la BCE, et celle de l’Ota (taux obligataires sur 10 ans, un index servant de base aux banques pour déterminer les taux des crédits immobiliers) se conjuguent actuellement. Tous les experts s’accordent ainsi pour anticiper, dans les mois qui viennent, une tendance des banques à continuer à revoir leurs barèmes à la hausse. A ces trois phénomènes s’ajoute celui du taux d’usure... Ce dispositif a vocation à protéger l’emprunteur contre des propositions de prêts trop coûteuses et qualifiées « d’usurières ». Fixé par la Banque de France, il correspond donc à un taux d’intérêt annuel effectif global (TAEG) maximum légal, que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer. Dans le contexte actuel de remontée des taux, la Banque de France a décidé de manière transitoire, d’ajuster la révision du taux de l’usure. Ainsi, depuis le 1er février 2023, la révision est réalisée de façon mensuelle, avec un calcul établi sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents. Le taux d’usure a ainsi dépassé les 5% pour les prêts sur 20 ans et plus, ce qui est à la fois une bonne, et une mauvaise nouvelle pour les ménages... Bonne car les taux deviennent moins bloquants et permettent ainsi, en théorie, aux banques de financer plus d’emprunteurs. Mauvaise car la hausse du taux d’usure contribue aussi mécaniquement, aux augmentations des taux d’emprunt appliquées par les banques...

Des dossiers de prêts en chute libre, et des ménages pénalisés

Non seulement les taux flambent, mais de plus, les banques se montrent particulièrement strictes dans les conditions d'octroi des prêts... Résultat, selon l'observatoire CSA/Crédit Logement, le nombre de prêts accordés a diminué de 20,5% sur l'ensemble de l'année 2022, par rapport à l'année précédente.... Et ça continue ! Entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, le nombre de prêts accordés a chuté de près de 52% ... Une situation qui fragilise les emprunteurs les plus jeunes et les plus modestes, affirme l’observatoire. Traduite en surface, la capacité des ménages à acheter a reculé de 4,5 mètres carrés en 2022, alors qu'elle s'était accrue de 7,8 mètres carrés entre 2012 et 2022, précise l’étude.