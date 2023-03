Les SCPI de Norma Capital approchent les 700 millions € de capitalisation fin 2022

En 2022, la collecte nette de Norma Capital sur ses 2 SCPI Vendôme Régions et Fair Invest a dépassé la barre des 300 millions €, portant la capitalisation de ses deux SCPI à près de 700 millions €. Le patrimoine immobilier détenu par ces véhicules a connu une croissance symétrique à cette collecte importante, se composant de 153 actifs pour une surface supérieure à 300 000 m² en fin d’année dernière. Sur le seul 4ème trimestre 2022, la société de gestion a mis la main sur 13 nouveaux actifs (10 pour la SCPI Vendôme Régions et 3 pour Fair Invest). Poursuivant son développement, la société de gestion a lancé en début d’année 2023 un nouveau véhicule immobilier : la SCPI Européenne NCap Continent.

SCPI Vendôme Régions : une performance globale de 8% en 2022

Au 4ème trimestre 2022, la SCPI Vendôme Régions a été particulièrement dynamique en termes d’acquisitions avec 10 nouvelles opérations, pour un montant de 114 millions € , représentant environ la moitié du volume annuel d’acquisitions en valeur et le tiers en nombre ( 33 actifs signés au global en 2022 ).

Ces nouveaux actifs intégrés au portefeuille se ventilent selon les différentes typologies ciblées par la SCPI :

- Bureaux : 10.266 m² à Massy (91) occupés par 9 locataires, 6.369 m² à Créteil (94) loués à Safran, 4.227 m² à Nice (06) occupés par 10 locataires, 1.938 m² à Lattes (34) loués à Asics et 4.804 m² acquis en VEFA à Toulouse (31) ;

- Commerces : 1.481 m² occupés par un « Tesla Store » à Plaisance-du-Touch (31) ;

- Activités : 6.631 m² à Mondeville (14) loués à But International, 2.647 m² à Vénissieux (69) occupés par 5 locataires, 3.510 m² à Ecully (69) avec 7 locataires dans les murs et 4.835 m² loués à Orange à Fleury-les-Aubrais (45).

Au 31/12/2022, la capitalisation de la SCPI Vendôme Régions atteint 633,8 millions € (contre 349,2 millions € au 31/12/2021). Son patrimoine approche 300.000 m2 de surface locative, avec une mutualisation du risque sur 126 actifs loués à 298 utilisateurs et extériorisant un TOF (taux d’occupation financière) de 97% . En 2022, les associés de la SCPI ont bénéficié d’un taux de distribution de 5,71 % et d’une revalorisation du prix de part de 2,29% , portant la performance globale du véhicule à 8% . Le TRI de Vendôme Régions depuis sa création en 2015 est de 5,78% .

« La performance de Vendôme Régions repose sur sa grande diversification tant en matière de classe d’actifs que de localisations géographiques . Notre stratégie misant à la fois sur la rentabilité et le potentiel de plus-value nous a permis de revaloriser, en mai dernier, de 2,29 % la part de la SCPI, pour atteindre 670 € . Cette revalorisation permet à Vendôme Régions d’afficher une performance réelle de 8 % pour 2022 », résume Faïz Hebbadj, président de Norma Capital.

Fair Invest : une stratégie éthique qui fait ses preuves

La SCPI Fair Invest a une stratégie d’investissement originale qui favorise à travers son activité locative les secteurs économiques socialement utiles. Bien entendu, cette SCPI est une des premières du marché à avoir été labellisée ISR dès le mois de novembre 2020. La collecte sur ce véhicule est plus confidentielle que sur Vendôme Régions (une trentaine de millions € en 2022, contre environ 280 millions € pour cette dernière) mais cela a tout de même permis à Fair Invest d’atteindre une capitalisation de 62,7 millions € au 31/12/2022, soit un quasi-doublement en un an. A cette date, le patrimoine de la SCPI Fair Invest se compose de 27 immeubles occupés par 30 locataires. Au cours de l’année 2022, ce sont 9 acquisitions qui ont été finalisées pour un montant global d’environ 17 millions € . Ces actifs sont majoritairement occupés par des structures oeuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’utilité sociale.

Dans le dernier bulletin trimestriel d’information, Norma Capital détaille les acquisitions réalisées au 4ème trimestre 2022 :

un actif de 270 m² loué à une crèche Babilou à Aubagne (13)

un Fitness Park de 1.214 m² à Rennes (35)

un bureau de 215 m² à Limonest (69), loué à IPEM (ingénierie pharmaceutique)

Durant cette dernière période trimestrielle, la SCPI Fair Invest a également pris livraison d’un cabinet médical de 415 m² situé à Villeneuve d’Ornon (33), dans le cadre de son partenariat avec MedCorner City.

En 2022, la SCPI Fair Invest a extériorisé un taux de distribution de 4,72 % , correspondant à un dividende annuel de 9,43 €/part , quasiment identique à celui de 2021. Le TOF de la SCPI reste imperturbablement à 100 % .

« Les résultats de Fair Invest au fil des années démontrent le bien-fondé de sa stratégie d’investissement si novatrice dans notre secteur. Encore une fois, les rendements proposés cette année sont en adéquation avec nos objectifs d’investissement et de croissance », déclare Faïz Hebbadj.

Lancement d’une nouvelle SCPI européenne : NCap Continent

Loin de se reposer sur ses lauriers, acquis avec ses 2 SCPI historiques Vendôme Régions et Fair Invest uniquement investies en France, la société de gestion Norma Capital a décidé d’aller plus loin en 2023 en lançant une nouvelle SCPI pour compléter sa gamme et élargir son aire de jeu aux marchés immobiliers européens : NCap Continent . L’univers d’investissement sera cette fois-ci beaucoup plus étendu puisque les actifs ciblés pourront être domiciliés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. En termes de typologies d’actifs, on reste sur une diversification sectorielle importante comme sur Vendôme Régions et Fair Invest (bureaux, commerces, locaux d’activités).

Cette nouvelle SCPI lancée au mois de janvier (visa AMF du 10/01/2023) vise l’obtention rapide du label ISR Immobilier, et permet aux associés de bénéficier d’une fiscalité différente, liée aux pays où se situent les immeubles . On peut d’autre part estimer que le timing actuel est idéal pour lancer un nouveau véhicule qui bénéficiera des opportunités de marché liées à la correction récente des prix sur un certain nombre de marchés immobiliers tertiaires.

« Dans une conjoncture complexe, NCap Continent nous permet de proposer à nos associés des investissements correspondant à leurs attentes aussi bien d’un point de vue patrimonial que sociétal. Nous ambitionnons une belle collecte dès la première année et sommes d’ailleurs, d’ores et déjà, en phase de positionnement sur de premiers actifs. Comme pour nos autres SCPI, afin de maintenir de bonnes performances, nous continuerons à appliquer une stratégie d’investissement conjuguant croissance, diversification et valorisation des actifs », résume Faïz Hebbadj.