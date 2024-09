Les prix immobiliers prêts à repartir à la hausse dès 2025?

Baisse des taux de crédit et hausse des revenus: les conditions sont a priori réunies pour une reprise de l’immobilier. Sera-t-elle fragilisée par la crise politique?

L’i mmobilier dans les starting-blocks pour repartir? Il l’était déjà début juin avant que la dissolution , annoncée par Emmanuel Macron le dimanche 9 juin au soir des élections européennes, ne remette un sévère coup de frein au marché . « L’année 2024 marque la fin de trois années consécutives de baisse des volumes. Le pire est derrière nous », affirme Thomas Lefebvre, vice-président data de Se Loger et Meilleurs Agents. Côté prix, le recul se poursuit mais a montré des signes de ralentissement au cours des 12 derniers mois. Les prix de l’immobilier en France ont atteint leur rythme de baisse annuelle le plus fort en avril, avec -3% sur l’ensemble du territoire, et affichent un recul de 1,3% au 1er septembre, selon le site d’estimation immobilière. « À Paris, la baisse des prix (-14% ces cinq dernières années) a fait grimper le pouvoir d’achat immobilier à un niveau supérieur à celui de septembre 2019 où les taux de crédit étaient pourtant trois fois moins élevé s (1,2%)», constate Thomas Lefebvre.

900.000 ventes en 2025?

Et en 2025? Changement de décor! Le site d’estimation immobilière s’attend à une reprise des prix. Ce serait du jamais vu depuis 2022! Plusieurs feux sont au vert: les revenus progressent, et plus que l’inflation qui continue de ralentir tandis que les taux de crédit au pire se stabilisent actuellement et pourraient tomber sous les 3,5% (hors assurance) d’ici la fin de l’année. Les ingrédients parfaits pour relancer la demande - dont le pouvoir d’achat retrouve des couleurs - et donc les prix de l’immobilier. Ajoutez à cela une offre qui « s’est stabilisée, après trois ans de hausse », selon Thomas Lefebvre. Et vous obtenez les signes d’une reprise encourageante. Mais il reste une incertitude et pas des moindres: la crise politique. La feuille de route du nouveau gouvernement rassurera-t-elle les marchés? C’est pourquoi Se Loger/Meilleurs Agents mise sur une petite hausse de 2% en 2025 pour la France.

Côté volumes, les prévisions pour l’année prochaine sont tout aussi positives: après 771.000 ventes anticipées pour 2024 - un plus bas depuis 2016 -, le site d’estimation immobilière anticipe un rebond à 900.000 transactions en 2025. Un rebond encourageant mais qui fait plus office de rattrapage, après la dégringolade de 36% depuis le sommet (1,2 million de ventes) d’août 2021. « Il manquerait encore 100.000 ventes (par rapport aux 900.000 envisagées en 2025) pour retrouver le rythme normal au regard de la croissance démographique de la France », souligne Thomas Lefebvre.