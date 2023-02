Les prix des assurances auto en hausse de 3% en 2022

En 2022, les Français ont dépensé en moyenne 645 euros pour assurer leur véhicule, selon une étude du Lynx.fr, comparateur d'assurance en ligne, consultée par RTL .

Rouler coûte décidément de plus en plus cher . Outre la hausse des prix à la pompe, les assurances auto ont également augmenté en 2022, rapporte mercredi 22 février RTL . En 2022, les Français ont en effet dépensé en moyenne 645 euros pour assurer leur véhicule, soit 2,88% de plus qu'en 2021, selon une étude* du Lynx.fr, comparateur d'assurance en ligne.

Dans le détail, ce sont les automobilistes d'Île-de-France et de région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui payent le plus cher , avec un budget moyen respectif de 735 et 730 euros. À l'inverse, les Bretons payent le moins cher avec 527 euros en moyenne par an, derrière les habitants des Pays-de-la-Loire et de la Nouvelle-Aquitaine.

Une différence qui s'explique par "un trafic plus dense entrainant davantage de sinistralité" et par "la hausse des coûts des matières premières, et notamment ceux des composants électroniques pour les véhicules", justifie Itzal Arbide, patron du Lynx.fr.

* Résultats obtenus sur un échantillon de 795.139 primes d’assurances auto cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.