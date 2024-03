Les prix de l’immobilier parisien bientôt sous les 9000 euros le m²?

Les notaires s’attendent à une accélération de la baisse des prix dans la capitale et dans le reste de la région parisienne.

Paris sous les 9000 euros le m²? On a du mal à y croire. Et pourtant, cette réalité se rapproche. De quoi donner le sourire aux acheteurs et moins aux vendeurs, forcément. En mai, les prix de l’immobilier dans la capitale devraient se rapprocher des 9300 euros le m² (9350 euros exactement), d’après les prix issus des avant-contrats des notaires du Grand Paris. Soit une chute de plus de 8% en un an. Avant que cette baisse ne se réalise, les notaires ont d’ores et déjà constaté un recul de plus de 2% des prix immobiliers dans la capitale, entre novembre 2023 et janvier 2024 (de 9870 €/m² à 9660 euros €/m²).

Des prix autour des 9300 euros le m², c’est du jamais vu depuis six ans (voir le graphique ci-dessous) ! Et pour voir les prix au m² passer sous les 9000 euros à Paris, il faut remonter à fin 2017. Une période où les taux de crédit poursuivaient leur dégringolade pour tomber autour des 1,4%/1,5%, selon l’Observatoire Crédit Logement (voir le graphique ci-dessous).

En Île-de-France aussi, les prix vont fortement baisser: -8,3% en Petite Couronne (à 4870 euros le m²) et -6,3% en Grande Couronne (à 3190 euros le m²) (voir le détail par département ci-dessous).

Aujourd’hui, la situation est la suivante: les prix et les taux baissent mais pas assez au regard des acheteurs . Conséquence: le marché reste grippé car les vendeurs ne veulent pas baisser leurs prix et les acheteurs n’ont soit pas les moyens de répondre à leurs exigences, soit préfèrent attendre que la situation plus franchement. « La baisse des prix est ancrée et se confirme , affirme Maître Élodie Frémont, présidente de la Commission des statistiques immobilières des notaires du Grand Paris. Les vendeurs doivent prendre conscience que les prix de 2024 ne seront pas ceux de 2023 ou de 2022. »

La bonne nouvelle? Elle vient de l’inflation qui poursuit son ralentissement et se rapproche des fameux 2% ( 2,3% exactement ), niveau maximal espéré par la Banque de France. De quoi espérer dans les prochains mois une accélération de la baisse des taux de crédit. Car si l’inflation ralentit, la Banque centrale européenne serait incitée - sans doute cet été - à ses taux directeurs et les banques, à diminuer plus fortement ses taux. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs, surtout si l’accélération de la baisse des prix se concrétise.