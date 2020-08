Les prix de l'immobilier à Paris vont-ils vraiment baisser à la rentrée?

Plusieurs études font état d'une stagnation voire d'une très légère baisse des prix de l'immobilier à Paris. Une évolution que démentent certains réseaux.

Les prix vont-ils baisser ou pas à Paris à la rentrée? Le débat entamé pendant le confinement est loin d'être clos. Les partisans d'une augmentation ou d'une diminution n'ont pas fini de s'opposer. Les premières études semblent donner raison aux seconds.

Les prix commencent en effet à caler, selon les dernières statistiques des notaires. En s'appuyant sur les avant-contrats, ils notent en effet que les prix attendus pour la première moitié du second semestre, sont assez proches de ceux observés les mois précédents. Confirmation avec une étude publiée par le spécialiste des données immobilières: Price Hubble, qui a analysé plus de 46.000 annonces sur les principaux portails, a enregistré un recul de 0,4% des prix à Paris sur les sept premiers mois de l'année. Fin juillet, le prix médian s'élève à 11.950 euros/m² contre 12.000 euros en janvier.

Certes, cette très légère baisse demande confirmation avec la publication à la rentrée des chiffres des notaires et des principaux réseaux immobiliers. Mais elle est suffisamment inédite pour être soulignée. «Paris semble en avance d'un temps sur les autres grandes métropoles avec une nette courbe en cloche constatée sur les 7 premiers mois de l'année», explique Loiez Bourdic, directeur de PriceHubble France.

Paris est la seule des 10 villes passées au crible où les prix baissent entre janvier et juillet. À Lyon, Lille et Strasbourg, les trois villes où ils ont le plus flambé, non seulement les prix grimpent mais leurs hausses dépassent allègrement les 10% (voir ci-dessous). Même la Fédération nationale de l'immobilier s'attend à ce que l'envolée des prix cesse dans les grandes villes.

Désaccord entre la Fnaim et des grands réseaux

Un constat que certains gros...réseaux immobiliers ne partagent pas. «Avec une offre toujours nettement inférieure à la demande, l'effet de rareté soutient les prix de l'immobilier ancien et leur tendance haussière», explique au Figaro Immo Yann Jéhanno, son président. Début juillet, Century 21 soulignait que la demande était toujours aussi «vigoureuse» et que «les prix ont repris leur progression». «Le marché devrait rester porteur et la hausse des prix contenue», annonce Laurent Vimont. À deux conditions: les taux ne doivent pas grimper brutalement et les conditions d'octroi ne doivent pas se durcir davantage. Si la première devrait être remplie, des incertitudes planent autour de la seconde.

Ce sont justement ces doutes autour du crédit immobilier qui incite Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du management des services immobilier, à penser que les prix vont baisser à Paris, comme il l'avait annoncé début avril. «Comment expliquer que les grands réseaux ne ressentent pas la casse majorée sur les crédits ou encore la diminution du nombre des primo-accédants?, s'interroge ce spécialiste qui suit le marché immobilier depuis près de 30 ans. La clientèle des agents immobiliers serait-elle préservée des effets de la crise économique, ou plus haut de gamme?»

Selon Henry Buzy-Cazaux, le discours des grands réseaux immobiliers pourrait même inciter certains vendeurs, pas pressés de céder leur bien, à être inflexibles sur leur prix (voir ci-dessous). Et ainsi bloquer le marché. Les chiffres publiés à la rentrée nous diront qui avait raison.